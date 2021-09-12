يوسف غانم



تقدم وكيل وزارة المواصلات لقطاع خدمات البريد عبدالله مطلق العازمي باستقالته إلى مجلس الوزراء، وذلك انطلاقا من حرصه على إتاحة المجال أمام الطاقات الشابة والقادرة على متابعة مسيرة العمل والعطاء في الوزارة.



وأكد العازمي، في تصريح لـ «الأنباء»، أن الكويت تستحق منا جميعا البذل والعطاء، وقد شهدت وزارة المواصلات بجميع إداراتها تقدما واضحا ولا تزال تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية في جميع قطاعاتها وإداراتها وأقسامها بفضل جهود أبناء الكويت من مهندسين وفنيين وعاملين، حيث يحرص الجميع على القيام بواجباتهم وأداء الأمانة بكل إخلاص للنهوض بمستويات الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة.



وتمنى العازمي التوفيق للقائمين على الوزارة والعاملين فيها وعلى رأسهم الوزيرة د.رنا الفارس ووكيلة الوزارة م.خلود الشهاب ووكلاء الوزارة المساعدين وجميع العاملين في الوزارة، وأن يكونوا دوما كما عهدتهم قيادتنا الحكيمة وشعبنا الوفي مثالا في البذل والعمل الجاد لتحقيق الأهداف والسير نحو الأمام بكل إخلاص مع المواكبة المستمرة لأحدث ما توصلت إليه الدول المتقدمة في آلية العمل واستخدام التقنيات الحديثة التي أسهمت بتسهيل الأمور وتحسين الخدمات المقدمة للجميع، شاكرا كل من عمل معهم خلال الـ 33 سنة التي أمضاها في العمل الحكومي والذين كانوا دوما مثالا في التفاني وروح الفريق الواحد.