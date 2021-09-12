في كل نسخة جديدة من معرض (كتارا) الدولي للصيد والصقور بقطر يحرص المشاركون في جناح الكويت على عرض المستجدات في هواية الآباء والأجداد وأحدث المعدات التي جادت بها مصانع دول العالم.



وفي نسخة هذا العام من المعرض (سهيل 2021) يعرض جناح الكويت أجهزة حديثة تستعمل في مختلف أنواع الصيد خاصة تلك المتعلقة بالصقور بالإضافة الى كل ما يتعلق بهذه الجوارح من طعام وغذاء ودواء وأشهر أماكن الصيد المتاحة عالميا.



وبالإضافة إلى عرض الجديد في هذه الهواية التراثية يلفت انتباه الزوار تركيز بعض الأركان في جناح الكويت على الأدوات القديمة التي كانت تستخدم في الصيد والتطور التاريخي لها مزودة بعدد من الصور والوثائق التاريخية المهمة.