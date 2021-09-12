دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة تنتظر خلال الشهرين المقبلين دفعة من العدادات الميكانيكية لتوزيعها على المساكن الجديدة في السكن الخاص حرصا على عدم التأخير إلى حين الاستبدال بالعدادات الذكية.



وأوضحت المصادر ان الدفعات التي وصلت للوزارة من العدادات الذكية وتتم تجربتها والتأكد من فحصها في مشاغل الوزارة سيتم تركيبها في القطاعين التجاري والاستثماري في محافظتي حولي والفروانية ثم الانتقال إلى القطاعات الأخرى.



ولفتت إلى انه حرصا على عدم تلبية الحاجة في القسائم الجديدة او المشاريع الجديدة فإن الوزارة طلبت عدادات ميكانيكية ستصل خلال شهرين، كما أن هذه العدادات متواجدة في السوق المحلي وبأسعار مقبولة لا تتجاوز الـ 60 دينارا يمكن لصاحب العقار ان يشتريها لتسيير أعماله والإسراع في إيصال التيار.



وأوضحت المصادر ان الوزارة حريصة على إيصال الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين دون تقصير، لافتة إلى انها لا تسمح برفع أسعار العدادات في السوق، معتبرة ان وجود عدادات في الأسواق هو عامل مساعد للوزارة في حال تأخر شحنات العدادات لتلبية حاجة العملاء والإسراع في تقديم الخدمة الكهربائية لهم.