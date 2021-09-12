12 وزيراً لتنفيذ برنامج عمل الحكومة قبيل «افتتاحية» دور الانعقاد.. وجداول تنفيذ «المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وصباح الأحمد وسعد العبدالله» جاهزة

شمايل الخالد وكيلاً مساعداً بـ «الدفاع» والتجديد للفهد في «الإطفاء»

إشهار جمعية قلب الأطفال الخيرية

لائحة مالية وإدارية جديدة للعاملين في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

«التجارة»: إضافة 10 أنشطة في تصنيف الأنشطة الاقتصادية

تعديل تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية



مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن مواعيد افتتاح الأنشطة المتبقية أصبحت جاهزة، كاشفة عن أن من أهم الأنشطة التجارية المنتظر افتتاحها صالات الأفراح وزيادة أعداد المصلين في المساجد والكنائس والحسينيات مع الالتزام بضوابط السلطات الصحية.



وقالت المصادر إن قرار الحسم المنتظر من مجلس الوزراء يوائم بين تاريخ افتتاح صالات الأفراح وتوقيت الإعلان عن ذلك، بحيث يكون الفارق الزمني بينهما شهرا على الأقل بمعنى أن يكون الإعلان عن افتتاحها قبل الموعد المعتمد بشهر على الأقل حتى تتمكن الأسر من تجهيز استعدادات الأعراس، إضافة إلى إعادة تجهيز وتجديد الصالات المغلقة منذ أكثر من سنة.



وتأتي صالات الأفراح وزيادة أعداد المصلين ضمن الأنشطة التي مازالت ممنوعة مثل التجمعات العائلية والاجتماعية، وحفلات التخرج والمناسبات بكل أنواعها، والفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والدورات التدريبية، والسماح بتنظيم بوفيهات الفنادق. وفي الوقت الذي استبعدت فيه المصادر اللجوء الى إجبارية التطعيم، تحدثت مصادر أخرى عن المغزى من الإعلان عن ان تحقيق المناعة الشاملة بنسبة 100%، أي المناعة، سيتم قريبا بدلا من الحديث عن المناعة «المجتمعية»؟، متسائلة: هل يفتح ذلك الباب لقرار التطعيم إجباريا؟



هذا، وبدأت لجنة وزارية تضم وزراء الصحة والعدل والمالية والنفط بالتعاون مع اللجنة الوزارية التنسيقية بين الحكومة والمجلس والتي تضم وزراء الخارجية والأوقاف والداخلية وشؤون مجلس الأمة والإعلام والتجارة والصناعة والبلدية، في حلحلة معوقات برنامج عمل الحكومة واتخاذ إجراءات تنفيذه على أرض الواقع، وذلك قبيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني في 26 أكتوبر المقبل.



على صعيد القضية الإسكانية، طمأنت المصادر المواطنين قائلة: إن تنفيذ خطط المشاريع الإسكانية الجديدة يتم وفق برامج زمنية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لافتة إلى أن تنفيذ الخطط والبرامج الزمنية يتم في (مدينة المطلاع، مدينة جنوب عبدالله المبارك، مدينة جنوب صباح الأحمد، مدينة جنوب سعد العبدالله).



وأضافت ان المجلس يدعم جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتذليل المعوقات لتحقيق الإنجازات بما يتسق مع الجداول الزمنية.



وكشفت المصادر عن ان المجلس سيعمل على توفير احتياجات مدينة المطلاع السكنية بخدمات الإطفاء العام، حيث سبق للمجلس تكليف «المؤسسة» بتغطية احتياجات المنطقة أثناء بناء المواطنين قسائمهم.

ترقية النهام إلى رتبة «فريق أول» وإحالته إلى التقاعد

شمايل الخالد وكيلاً مساعداً بـ «الدفاع» والتجديد للفهد في «الإطفاء»

الشيخة د. شمايل أحمد الخالد

اللواء خالد الفهد الفريق أول عصام النهام

وافق مجلس الوزراء على 3 مراسيم، نص الأول على تعيين الشيخة د.شمايل أحمد الخالد بدرجة وكيل مساعد في وزارة الدفاع، على أن ينفذ المرسوم من تاريخ الصدور.

ونص المرسوم الثاني على تجديد تعيين نائب رئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد عبدالله الفهد لمدة 4 سنوات اعتبارا من 18 أكتوبر المقبل.

أما المرسوم الثالث فجاء فيه: يرقى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام إلى رتبة «فريق أول»، ويحال إلى التقاعد ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره.

يديرها مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد

إشهار جمعية قلب الأطفال الخيرية

أصدرت وزارة الشؤون قراراً بإشهار جمعية قلب الأطفال الخيرية.

ونص القرار:

مادة أولى: تشهر جمعية قلب الأطفال الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد فيه.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان محمد مشعان العتيبي.

صدر في: 25 محرم 1443هـ

الموافق: 2 سبتمبر 2021م

«ملخص النظام الأساسي لجمعية قلب الأطفال الخيرية»

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تسجيل جمعية قلب الأطفال الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك لتقديم الخدمة الطبية المتخصصة في مجال قلب الطفل لجميع محتاجيها في كل مكان بالعالم مجانا واستقطاب الخبرات الطبية المحترفة في مجال قلب الطفل والتكفل بتوفير كل النفقات لعمليات قلب الطفل التي لا تستطيع الجمعية تقديم الخدمات الطبية لها، وتخضع جميع أهداف الجمعية إلى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية المختصة.

والمؤسسون هم:

سعد مبارك سعد الفرج

عايد سماوي ردن مناع منيع الظفيري

غانم حمد عبدالرحمن النجار

دوخي محمد حصبان الفهيد

خالد ناصر عبدالله مشاري عبدالله الروضان

خالد جاسم غلوم علي الهندياني

ياسين شملان عبدالعزيز صالح الحساوي

عروب السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي

هلال صاهود هلال فيصل العنزي

عبدالله كايد شخير سلمان الضفيري

سليمان مارك الصيفي حزام الصيفي

علي حسين علي حيدر علي محمد

عبدالله فهد فارس ايجاد فارس الشامي

فهد عبدالله مطني العبد الله السعيدي

مبارك فالح غنيم قويضي سعد العازمي

عبدالله مطر فهد مطر الشمري

علي محمد مشعان الخشم المطيري

سعد مثقال جليل صياح السعيدي

عبدالله سعد محمد عوض محمد الخضير

سعد صنهات عايد عمير الحسيني

مبارك صالح فهد مبارك الجري

بتال مجبل بتال مدعج المطيري

سعد عزيز عواد هديلان السعيدي

مشعل عبدالعزيز سعود راجح العصفور الهاجري

ناصر حسن نقيمش عبدالله العنزي

مشعل حمود عايض علي مطلق سلطان

بدر عبدالله راشد سالم ناصر العجمي

احمد مثقال جليل صياح السعيدي

عبدالعزيز حمود سعود راجح العصفور الهاجري

فهد عبدالله ناصر مشلش العجمي

محمد خالد دغيم نومان الخالدي

محمد مثقال جليل صياح السعيدي

يعقوب محمد معلا عجلان بطيحان العنزي

نايف بدر شطي مزعل صقر الفضلي

مشعل مثقال جليل صياح السعيدي

ناصر طلال محمد ناصر مفرج الهاجري

سعد فهد محمد عوض محمد الخضير

عناد حامد سلمان مرزوق المطيري

خالد فيصل مثقال جليل صياح السعيدي

سعود بخيت فهيد محمد محراك العجمي

جابر نومان مزيد جديع السعيدي

طارق داخل غنيم هايس عرمان الظفيري

مشعل شجاع ثاني شامان سلطان سعيدي

محمد علي محمد مشعان الخشم المطيري

محمد طلال محمد ناصر مفرج الهاجري

عبدالله حداد ليل خضر السعيدي

فيصل مثقال جليل صياح السعيدي

سعد حمد ناصر البراك

سالم ناصر سالم ناصر العكشان

راشد حماد حمود عبدالهادي العدواني

مبارك سلمان خليوي عايد الديحاني

علي جراح الصباح

عبدالعزيز يحيى عبدالعزيز اليحيى

عذبي خالد سعود راجح العصفور الهاجري

بدر صنت دابان منزل الديحاني

فيصل علي محمد هايف المطيري

سالم مليحان رمضان خلف الحربي

ريم فيصل مثقال جليل صياح السعيدي

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

1500 دينار مكافأة شهرية لرئيس مجلس الادارة و1250 للأعضاء

لائحة مالية وإدارية جديدة للعاملين في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

صدرت لائحة مالية وإدارية جديدة للعاملين في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ، ونصت اللائحة الإدارية على يطبق القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على جميع العاملين لدي الهيئة .

ونصت اللائحة المالية على مكافآت مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأمانة العامة والعاملين وجاء فيها :

يستحق أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مكافأة شهرية اعتبارا من تاريخ إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارتها بموجب قرار من الوزير مُصدر قرار التشكيل على النحو التالي : رئيس مجلس الادارة 1500 دينار و اعضاء مجلس الادارة 1250 دينار .

«التجارة»: إضافة 10 أنشطة في تصنيف الأنشطة الاقتصادية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإضافة عدد من الأنشطة وعددها 10 أنشطة الى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021 المشار اليه بصدر هذا القرار.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

قص وإصلاح المسابيح ضمن أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والخدمات المتصلة بها (قطاع 95 - 96)، البيع بالتجزئة للمواد الغذائية ضمن أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 - 47)، البيع بالتجزئة للبيض ومنتجاته ضمن أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 - 47)، البيع بالتجزئة للطيور ضمن أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 - 47) تحت رقابة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، البيع بالتجزئة لطيور الزينة ضمن أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها قطاع (45 -47) تحت رقابة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مطاعم عائمة ضمن أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها (قطاع 56 - 55) تحت رقابة وزارة الداخلية (خفر السواحل) وزارة المالية، إدارة وتشغيل الفنادق ضمن الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها (قطاع 68) تحت رقابة وزارة الداخلية، استشارات معمارية ضمن الأنشطة المهنية والعلمية والتقنيــة والاستشــارية والخدمات المتصلة بها (قطاع 69 - 75) تحت رقابة بلدية الكويت - اتحاد المكاتب الهندسية، إدارة محطات الوقود ضمن أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 - 47) تحت رقابة وزارة النفط.

من 12 عضواً و بحد أقصى 4 سنوات

تعديل تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية

صدر مرسوم بتعديل المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها: وتضمن المرسوم الآتي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي: «تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:

1 - وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية - رئيسا.

2 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب - نائبا للرئيس.

3 - ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار - عضوا.

4 - ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد - عضوا.

5 ـ وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ـ عضوا.

6 - وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية - عضوا.

7 - مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات - عضوا.

8 - مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة - عضوا.

9 - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية - عضوا.

10 - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات - عضوا.

11 - مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية - عضوا.

12 - مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية - عضوا.

ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد أقصى 4 سنوات».

مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.