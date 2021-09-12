تقيم جمعية إحياء التراث الإسلامي دورة تعليمية للمرحلة الابتدائية بعنوان: «صلوا كما رأيتموني أصلي» يلقيها الشيخ محمد شاهين الفودري، والتي ستبدأ من الساعة (4.30 - 6.30) من مساء اليوم الأحد، وسيتم خلالها تعليم صفة الوضوء، وصفة الصلاة، وأذكار بعد الصلاة، وسيشرف عليها فرع الجمعية في منطقة القرين.



ويأتي تنظيم مثل هذه الأنشطة انطلاقا من أهداف الجمعية والمتمثل في القيام بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وحث المسلمين على التمسك بآداب وأخلاق الإسلام بما في ذلك التحذير من البدع والفتن والتطرف والغلو، وذلك من خلال تنظيم العديد من المحاضرات والدروس الشرعية المتنوعة، وتوزيع وطباعة النشرات والوسائل الإرشادية في الأماكن العامة.



وتهتم إدارة بناء المساجد والمشاريع الإسلامية في القرين بنشر الوعي الديني في المجتمع، وترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوب أبنائه، وربط جيل الشباب بالقرآن الكريم، بالإضافة لما تقوم به من أنشطة ثقافية واجتماعية وتوعوية، فإنها اهتمت بالمشاريع الإغاثية والدعوية لكل دول العالم، وكذلك إقامة المشاريع الإسلامية كالمساجد والآبار والمراكز الإسلامية، وملاجئ الأيتام، واستقبال الزكاة وتوصيلها لمستحقيها.