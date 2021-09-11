عاطف رمضان



قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري شطي الذايدي في تصريح لـ "الأنباء"، إنه تم اقرار واعتماد مجلس الخدمة المدنية لاستحداث الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق .



وأشاد الذايدي بجهود وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس وذلك لجهودها لإقرار هذا الهيكل التنظيمي، مشيرا الى ان موافقة "الخدمة المدنية" لإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطرق والنقل البري جاءت بعد جهود ومطالبات حثيثة ومستحقة أثلجت صدور جميع العاملين في هيئة الطرق .



ولفت إلى أن جهود النقابة في هذا الجانب أثمرت بنجاح وان النقابة كثفت لقاءاتها واجتماعاتها مع مجلس إدارة الهيئة، وتبين ان الرؤى متوافقة للغاية خاصة فيما يتعلق بالدفع بالتحرك لإقرار واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد والعديد من المطالبات المستحقة من قبل النقابة .