تاكيدا لما نشرته "الأنباء" على موقعها الالكتروني، ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه ورد بلاغ الى غرفة العمليات بوجود شخص بحالة غير طبيعية يتهجم على اسرته بآلة حادة ، وعند وصول رجال الامن لموقع البلاغ خرج الشخص المتهجم من المنزل وهو مواطن وكان يخفي سكينا خلفه وعند اقتراب احد رجال الدورية لمخاطبته قام بالتهجم عليه محاولا طعنه وتم اصابته بساعده وقام فرد الدورية الآخر باطلاق طلقتين تحذيريتن بالجو ومخاطبة الشخص بالابتعاد عن زميله الا انه اصر على احداث اضرار بالعسكري وتم اطلاق النار على المتهم واصابته بفخذه والسيطرة عليه .



وتم نقل رجل الامن والشخص المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وابلاغ الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

الجدير بالذكر ان العسكري المصاب خرج من المستشفى بحمد الله بحالة جيدة بعد اجراء اللازم.