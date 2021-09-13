عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة لجنة المناقصات المركزية لطرح المناقصة العامة رقم «هـ ص/ 193» لتنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقة اليرموك المرحلة 11.



وأضافت مصادر ان طرح هذه المناقصة سيكون على الشركات المحلية المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة والتي تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة في مستندات المناقصة.



ولفتت إلى ان القيمة التقديرية للمناقصة 14.5 مليون دينار وان المناقصة غير قبالة للتجزئة.



وأشارت المصادر إلى ان وزارة الاشغال العامة تعتزم تنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية ضمن خطتها التي تتضمن مشاريع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية والتي من بينها مشروع تحسين البنية التحتية في منطقة اليرموك المرحلة 11.