بشرى شعبان



أكد مدير إدارة عمل الفروانية بالهيئة العامة للقوى العاملة باسم العنزي ان الإدارات الكبيرة من حيث عدد الملفات والعمالة المسجلة عليها مع انطلاق البرنامج الحديث انتقلت نقلة نوعية لأصحاب الأعمال والمسؤولين والمراجعين، ونقلة إيجابية بكل معنى الكلمة، والمشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال بسيطة وتعالج فورا من قبل إدارة الحاسب الآلي، وأن الإجراءات عبر الأونلاين تنجز بأقل وقت، حتى الإجراءات التي لاتزال تحتاج لمراجعة الإدارة عبر الباركود لا تستغرق سوى ثوان، حيث يفتح الموظف على الباركود وتعتمد المعاملة في وقت محدود للغاية.



وأوضح العنزي خلال لقاء مع «الأنباء» أن إدارات العمل مع النظام الآلي تختلف كليا عما كان في السابق وتنجز الإدارة ما يقارب الـ 700 إجراء يوميا، مضيفا ان عودة الموظفين إلى الدوام بشكل كامل تماشيا مع دوام موظفي الحكومة بنسبة 100% ستزيد القدرة على إنجاز جميع المهام الإدارية بنسبة كبيرة وفي وقت قياسي، إلى جانب أمور أخرى تطرق إليها، تفاصيلها في السطور التالية:



في البداية، كم الوقت المستغرق لإنجاز الإجراءات؟



٭ يعتمد الوقت المستغرق للإنجاز على الموقف، ويتباين بين مراجعة صاحب العمل أو المراجعين في بعض الإجراءات، مثلا التحويل خارج القطاع يقدم المعاملة عبر الأونلاين ويستخرج الباركود يراجع فيه الإدارة وتأخذ أقل من دقيقة، وهناك إجراءات تعتمد الأونلاين المباشر لا تحتاج لمراجعة من قبل الموظف في حال كانت مستوفية الشروط، وخلال أشهر جهود قطاع العمالة وإدارة الحاسب الآلي أوصلتنا الى مرحلة شبه صفر مراجعين، واصبح المسؤول فقط يتابع موظفيه في خدمة أسهل، وإنجاز المعاملات التي تقدم بالليل في الشركات تنجز خلال ساعات قليلة من بدء الدوام، وان العمل أصبح أسهل لأن النظام الآلي وضع حدا لكل الاستثناءات والمركزية، ولا يوجد أي استثناء، فالنظام واضح وصريح إما يقبل المعاملة او يرفضها، النظام يخدم دون حاجة لتدخل عبر أي موظف او مسؤول.



كم عدد المعاملات التي تنجز تقريبا يوميا بالإدارة؟



٭ مستوى الإنجاز اليومي بشكل عام 700 معاملة من جميع الإجراءات والآن أصبح النظام الآلي هو الأساس في العمل للجميع وساوى بين الجميع، كما ان الأمور تسير بكل يسر دون حاجة لأي تدخل، حتى في أثناء شدة أزمة جائحة كورونا والحظر الكلي استمر عمل الهيئة سواء تجديد او تحويل او إلغاء نهائي وحتى تجديد المتواجدين خارج البلاد، كذلك هناك فرق تم تشكيلها من قبل المدير العام قامت بإنجاز كل المعاملات دون أي تأخير.



عمل الإدارة بعد عودة العمل بكامل طاقته؟



٭ شهدت الجهات الحكومية عودة نظام العمل الرسمي بكامل طاقته وبنسبة 100% بعد نحو عام ونصف العام في موازاة تحسن المؤشرات الصحية في البلاد.

ووسط المبشرات بعودة الحياة الى طبيعتها في البلاد ما يعطي القدرة على إنجاز جميع المهام الإدارية بنسبة كبيرة وفي وقت قياسي.



تأثير الجائحة



وما مدى تأثير الجائحة على العمل؟



٭ لا شك أن جائحة فيروس كورونا المستجد التي يعيشها العالم تعد من أبرز الكوارث العالمية في زمننا الحاضر إلا أن الهيئة العامة للقوى العاملة لم تتوقف خلال فترة الجائحة عن العمل الدؤوب والمستمر واستحداث نظام النماذج الإلكترونية بالإضافة الى خدمة «أسهل» مما يسهل على أصحاب الأعمال إنجاز عملهم على أكمل وجه دون التأثر بأي مشكلة، حيث عمل الموظفون منذ اليوم الأول للجائحة على إنجاز المعاملات عن بعد.



فما العقبات في حال وجدت؟



٭ كما هو الحال في كل نظام جديد توجد بعض الصعوبات وعدم الإلمام بالخطوات كاملة التي واجهها أصحاب الأعمال، إلا أن بفضل مركز نظم المعلومات وبتواجد المهندسين في جميع الإدارات أسهم في حل المشكلات التي تواجه الموظف وصاحب العمل.



هل من كلمة للعاملين والمراجعين؟



٭ أتوجه بجزيل الشكر للمراجعين على سعة الصدر وتفهم الأوضاع، والشكر موصول لموظفي الهيئة العامة للقوى العاملة، فأنتم نعم الموظفين وأنتم خيرة الخيرة، ولولا جهودكم لما تمكنا من مواصلة النجاح، ولما تمكنا من وضع هيئتنا على خارطة النجاح بفترة قياسية، وكل الشكر لقياديي الهيئة من المدير العام ونوابه على توجيهاتهم ودعمهم الدائم للموظفين والذي ساهم كثيرا في تخفيف ضغوط العمل عن كل الموظفين في جميع الظروف.