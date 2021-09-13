عادل الشنان



كشفت احصائية صادرة عن بنك الائتمان ان الاسبوع الماضي من تاريخ 5 حتى 9 سبتمبر الجاري كان اجمالي المصروفات قد بلغ 6 ملايين و283 ألفا و820 دينارا وتحويل قروض بواقع 1058 دفعة (اونلاين).



واشارت الاحصائية الى ان 30 عميلا استفادوا من خدمة القرض الاجتماعي الذكي و11 عميلا من خدمة القرض العقاري الذكي عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، في حين ان عدد المستفيدين من انشاء حساب على بوابة بنك الائتمان الكويتي باستخدام تطبيق هويتي التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية قد بلغ 943 عميلا.



وبينت الاحصائية ان عدد الكشوفات الهندسية التي تم تنفيذها خلال الاسبوع الماضي قد بلغ 612 كشفا، ناهيك عن اصدار البنك لعدد الف و75 قرارا والرد على عدد 138 استفسارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستقبال عدد 862 مكالمة من خلال مركز الاتصال.