بداح العنزي



طلبت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس من البلدية تحديث البيانات مع المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية بهدف تحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.



وقالت الفارس في كتابها نظرا لأهمية تحديث البيانات على المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية بما يساهم في تحقيق أسس الشفافية المرجوة في مؤشرات التقييم العالية وتحقيق البيئة الأمثل لاستراتيجية الكويت الوطنية لتعزيز النزاهة والصادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد و«نزاهة» تضمن الكتاب أهم البنود الواجب توافرها في المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية:



٭ القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهات (لاسيما القرارات المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية/ التعاميم الخاصة بالمدد الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة).



٭ دليل إرشادي لإجراءات الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يشتمل على الآتي:



أ ـ نوع الخدمة.



ب ـ الجهة التي تقدمها والجهات الحكومية المشتركة.



ت ـ إجراءات سير الخدمة



ث ـ أهم المرفقات التي يجب أن تتوافر لقبول الطلب.



ج ـ المواعيد الزمنية التي تُلزم بها الجهة الإدارية لإنجاز الطلب (يجب صدور تعميم/ قرار في شأن هذه المواعيد وأن يُلزم بها موظفو الجهة الإدارية وربط الإنجاز الأمثل لهذه الخدمات بمؤشرات أداء) مع النص على أن هذه المدد محكومة بتوافر اشتراطاتها (مثال نص على: تطبق الشروط والأحكام الخاصة بالجهات للطلبات المكتملة قانونا.



https://www.adbc.gov.ae/CitizenAccess/CustomPage/TermsConditionsAr.aspx



ح ـ فترات السماح لاستكمال الطلبات غير المستوفية لشرائطها مع وضع خاصية رفض الطلب في حال عدم استكماله (ميعاد إلزامي لمقدم الطلب).



خ ـ الرسوم Fees breakdown payment.



د ـ مكان تقديم الخدمة الإلزامي (الاونلاين في حال توافر هذه الخدمة) أو لدى الموظف المختص في الجهة في حالات استثنائية.



ذ ـ أي معلومات إضافية يجب أن تفصح عنها الجهة الإدارية.



٭ معلومات عن برامج ومشاريع العقود السنوية (الخطط السنوية) التي ستطرحها الجهات الحكومية والمدد الزمنية المتوقعة للطرح والآلية المتبعة والمعتمدة للتقييم (https://capt.gov.kw/media/generalizations/02a83a83-e6ed-4643-bf59-28785a95fa21.pdf).



٭ الآلية المتبعة لتقديم الشكاوى والمقترحات عبر المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية والجهة المعنية بمراجعة الشكوى أو المقترح.



٭ الإحصائيات/ مؤشرات أداء جودة الخدمات.



٭ النماذج الرسمية المعتمدة للجهات الحكومية بصيغة PDF على أن تكون بخاصية قابلة لتفريغ البيانات فيها (لتسهيل تقديم المستندات عبر المواقع الإلكترونية للجهات).