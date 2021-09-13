«حماية المنافسة»: خدمات الجهاز عبر التطبيق تتضمن حجز مواعيد حضور لتسجيل شكوى وتقديم بلاغ وطلب استفسار



أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس أمس عن إطلاق نسخة تجريبية من المرحلة الأولى للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» عبر المتاجر الرقمية للهواتف الذكية.



وقالت الوزيرة د.الفارس، في تصريح صحافي، إن إطلاق النسخة التجريبية المتاحة عبر أنظمة أجهزة «آيفون» وأندرويد» يهدف إلى متابعة أدائها وتقييم تجربتها من المستخدمين واستخدامها لتنفيذ مجموعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية علاوة على رصد الملاحظات من أجل تطويرها إلى حين إطلاق النسخة الرسمية من المرحلة الأولى لتطبيق «سهل».



وأضافت أن التطبيق الإلكتروني هو نتاج تعاون 13 جهة حكومية «ومن شأن تعاون الجهات الحكومية في ربط المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر تطبيق «سهل» تطوير أداء التطبيق بشكل أفضل وخدمة المواطنين بشكل أكبر».



ويضم التطبيق بنسخته التجريبية خدمات حكومية إلكترونية مقدمة من 13 جهة تشارك في هذه المرحلة على طريق إضافة المزيد من الخدمات والجهات لاحقا.



في السياق نفسه، قال جهاز حماية المنافسة لدى إعلانه عن إطلاق خدماته الإلكترونية ضمن «سهل»، الذي أطلق في متجر تطبيقات آبل «ios» لهواتف «الآيفون» ومتجر «غوغل بلاي» لهواتف «الأندرويد»، في بيان صحافي، إن خدماته المطروحة ضمن التطبيق تشمل حجز مواعيد حضور لتسجيل شكوى وتقديم بلاغ وتقديم طلب تركز اقتصادي وطلب استفسار، مضيفا أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار النهج الحكومي بجعل جميع الخدمات إلكترونية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتسهيل الخدمات المقدمة.



وأكد الجهاز حرصه على تطوير أدواته بما ينسجم مع التوجه الذي تنتهجه الحكومة في مواكبة الثورة المعلوماتية والاستفادة من أدواتها في الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات بسهولة.

روابط تحميل "النسخة التجريبية" من "المرحلة الأولى" لـ تطبيق سهل:

رابط أجهزة آيفون





رابط أجهزة آندرويد