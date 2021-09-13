بدعوة من الاتحاد النسائي العام الأردني تم توجيه دعوة بالحضور والمشاركة للاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الذي تترأسه الشيخة فادية السعد، لحضور الملتقى العربي الإقليمي الثاني للبرلمانيات العربيات والذي ينظمه الاتحاد لهذه السنة بالتعاون مع اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب ومركز المواطنة وجمعية الشؤون الدولية تحت عنوان «المشاركة النسائية في البرلمانات العربية»، وذلك في يومي الأربعاء والخميس 15 و16 سبتمبر، عبر تطبيق «زووم»، حيث يأتي هذا الملتقي في ظروف مهمة وحيوية تمر بها المنطقة العربية والإقليمية تتطلب تضافر الجهود لإبراز مبادرات النساء العربيات التي تتحقق في مجالات عديدة، والاستمرار في إتاحة الفرص لاستعراض ما تقدمه الحكومات والبرلمانات في تعزيز مكانة المرأة العربية، والعمل على تعزيز تمثيلها النيابي.



ولعل ظروف جائحة «كورونا» التي تواجه العالم اليوم قد عززت من الممارسات الفاعلة التي لاتزال تقودها النساء في تقديم كل ما يسهم في رفاهية مجتمعاتهم بهدف استدامة المستقبل، ونحن نتطلع لأن يخرج الملتقى بعدد من التوصيات التي سنعمل على تحقيقها بصورة تهدف إلى التوسع في التمكين النسائي في جميع المؤسسات الحكومية والبرلمانية.



وقد تم ترشيح د.سلوى الجسار النائب السابق في مجلس الأمة ممثلة الاتحاد النسائي الكويتي في المشاركة في أعمال الملتقي في تقديم ورقة عمل بعنوان: المشاركة السياسية للمرأة الكويتية بين التطور الديموقراطي والتحديات الاجتماعية، وذلك في الجلسة الثالثة في أعمال الملتقى من يوم الأربعاء 15 الجاري.

ويتقدم الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالشكر الجزيل للاتحاد النسائي الأردني على تنظيم الملتقى وإتاحة الفرصة في مشاركة نخبة من الخبراء في دول المنطقة العربية والخليجية، ونحن على ثقة ان جلسات الملتقى ستخرج بمبادرات وبرامج عمل ذات بعد مهم لخدمة قضايا النساء العربيات في المنطقة. نتمنى للجميع التوفيق والسداد.