افتتح نادي مداد التابع لقسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت، برنامجه العلمي الأكاديمي الجديد «برنامج راسخات»، وذلك يوم الأربعاء 1 الجاري، عبر برنامج «زووم»، برعاية العميد المساعد للشؤون الطلابية د.مطلق الجاسر، الذي قدم الشكر لنادي مداد، كونه رافدا علميا لكلية الشريعة في التأصيل العلمي، وألقى كلمة ترحيبية بالطالبات المشتركات، مؤكدا أهمية البرنامج.



وبعدها قامت مديرة البرنامج، والمشرفة العامة لنادي مداد الطلابي، د.عبير الشهاب، بالتعريف بالبرنامج وشرحه بالتفصيل، موضحة مراحله، وأجابت عن جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة عن البرنامج، مؤكدة أهمية «برنامج راسخات» في تسليط الضوء على العلوم الشرعية بطريقة أكاديمية، حيث يشتمل على برامج وأنشطة علمية متنوعة لإعداد كوادر علمية من صفوة طالبات العلم الشرعي العالمات بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وإكسابهن ملكة فقهية لتفسير وتحليل الأحكام والفتاوى.



وأكدت أن الغاية من «برنامج راسخات»، هي تخريج نخبة مختارة لها رسالة واضحة، ودور بارز في نشر العلم الشرعي، وتنشئة الأجيال بوسطية واعتدال، وبرؤية فريدة تسهم بحرفية وإتقان في إعداد فقيهات راسخات أصوليا، بفهم صحيح للكتاب والسنة، من خلال رسالة تعليمية شرعية عصرية، تسهم بخلق نخبة من العالمات المتقنات المؤصلات علميا والمدركات واقعيا والمؤثرات مجتمعيا.



وأوضحت د.الشهاب ان «برنامج راسخات»، من أهدافه المساهمة بتعزيز الأساس الوجداني، وذلك بغرس قيم الإيمان والمسؤولية تجاه الدين والأمة والوطن، وتأصيل حب العلم وطلبه في نفوس الطالبات.



وخلال حفل الافتتاح ألقت المشرفة العلمية على مشروع «برنامج راسخات» د.إيمان المرزوق كلمة مبينة أهمية البرنامج وغايته والفوائد التي ستجنيها الطالبات المشتركات، في الدين والدنيا والآخرة.



وشاركت في «برنامج راسخات»، من داخل وخارج الكويت 400 طالبة تقريبا.