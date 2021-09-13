انتهت «العون المباشر» - مكتب اليمن، من تنفيذ مشروع مياه نجاد في مديرية الحصن بمحافظة صنعاء، بتمويل فاعلة خير من الكويت.



وتحدثت المتخصصة في مجال العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر في اليمن معالي العسعوسي، عن أهمية مشروع مياه نجاد الاستراتيجي، في توفير مياه الشرب النقية والمأمونة لأبناء المنطقة التي تحتوي معظم الآبار فيها على نسبة عالية من الفلورايد ما يتسبب في انتشار الأمراض مثل هشاشة العظام والفشل الكلوي.



وأضافت أن المشروع يسهم في إنهاء معاناة النساء والأطفال في البحث عن المياه وجلبها من أماكن بعيدة، خصوصا والمنطقة تفتقر إلى المياه المأمونة، مؤكدة أن الأحوال المعيشية لأهالي منطقة نجاد شهدت تحسنا كبيرا بعد استكمال العون المباشر لمشروع المياه.



وذكرت العسعوسي ان مشروع مياه نجاد أحد المشاريع الحيوية التي نفذتها العون المباشر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الحصول على مياه الشرب أصبح في الوقت الراهن مكلفا للغاية بالنسبة للسكان الأكثر ضعفا في اليمن وبالأخص في المناطق الريفية.



من جهته، قال منسق مشاريع المياه والإنشاء بمكتب العون المباشر م.أحمد وهاب، إن مشروع مياه نجاد يستفيد منه (1.500) شخص في المنطقة وتكون من تشييد وبناء خزان برجي بارتفاع 6 أمتار سعة 25 مترا مكعبا، وترميم خزان خرساني سعة 40 مترا مكعبا، وتأهيل وترميم غرفة وحدة الضخ.



وأضاف ان المشروع الذي استمر تنفيذه 3 شهور شمل توريد وتركيب أنابيب حديدية مع ملحقات الشبكة، وتوريد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية مع جميع الملحقات.