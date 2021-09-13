أعلن جهاز حماية المنافسة عن إطلاق خدماته الإلكترونية ضمن البرنامج الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، الذي أطلق في متجر تطبيقات آبل «ios» لهواتف «الأيفون»، ومتجر تطبيقات جوجل لهواتف «الأندرويد»، عبر الحساب الرسمي للتطبيق.



وقال الجهاز في بيان صحافي، إن خدماته المطروحة ضمن التطبيق تشمل حجز مواعيد حضور لتسجيل شكوى وتقديم بلاغ وتقديم طلب تركز اقتصادي وطلب استفسار، مضيفا أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار النهج الحكومي بجعل جميع الخدمات إلكترونية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتسهيل الخدمات المقدمة.



وأكد الجهاز حرصه على تطوير أدواته بما ينسجم مع التوجه الذي تنتهجه الحكومة في مواكبة الثورة المعلوماتية والاستفادة من أدواتها في الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات بسهولة.