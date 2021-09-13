ثمّن محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد «مبادرة التعاون المشترك بين المحافظة وشركة (Ooredoo)، وجهود الشركة في المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحيط»، مشيدا بـ«مساهماتها التطوعية وتعاونها الدائم باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني البناءة في القطاع الخاص».



جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد على هامش إطلاق مبادرة التعاون الثنائي بين المحافظة والشركة في مقر ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين، ومدير إدارة كبار الشخصيات والمبيعات المباشرة في قطاع المبيعات في الشركة ثامر الطاحوس، بالإضافة إلى مدير إدارة أول في إدارة الاتصالات في قطاع الاتصال المؤسسي في الشركة مجبل الأيوب.



وأضاف الخالد أن التعاون والشراكة بين المحافظة ومختلف المؤسسات والشركات الكويتية الخاصة والتي تمثل Ooredoo احداها، يأتي من إيماننا العميق بأهمية دور القطاع الخاص في عمليات التنمية والتحديث الذي ننشده.



ورحب الخالد بـ«مزيد من التعاون المشترك مع الشركة خلال المرحلة المقبلة»، مثمنا «دورها وتعاونها المثمر مع القطاع الحكومي بما يؤكد دور سواعد أبناء الكويت الوطنية في خدمة الوطن».