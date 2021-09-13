ثامر السليم



أكد مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.حمد العدواني أن الجهاز على استعداد لتحمل مسؤولية اعتماد الجامعات الحكومية والخاصة في الكويت والقيام بهذه العملية، مثمنا للوزير د.محمد الفارس دعمه المتواصل للجهاز بهذا الشأن.



جاء ذلك بعد الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الذي عقد برئاسة وزير النفط ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس الإدارة د.محمد الفارس.



وصرح مدير عام الجهاز د.حمد العدواني في بيان صحافي بأن المجلس استعرض في اجتماعه البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة، منها ما تم بشأن عقد زيارات افتراضية للجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي وتضمين أحدث التدابير والمعايير الفنية والتكنولوجية في تلك الزيارات الافتراضية وفق المعايير المتبعة لدى الجهاز.

كما تما احاطة مجلس الإدارة بما يقوم به الجهاز من تنسيق مع مجلس الجامعات الحكومية وجامعة الكويت من جهة ومجلس الجامعات الخاصة من جهة أخرى نحو اعتماد الجامعات المحلية.



وأشار العدواني الى حرص وزير التعليم العالي على التطبيق السليم لعملية نقل عملية اعتماد الجامعات الخاصة للجهاز، حيث سيقوم الجهاز بتشكيل فريق عمل مختص ويشمل جميع الأطراف لوضع الاجراءات المناسبة لضمان نجاح عملية نقل الاختصاص مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الفنية واللوجستية والإدارية والقانونية والتي تضمن الانتقال السلس لتلك الاختصاصات وتطبيقها بما لا يخل بالمهام والاختصاصات الأخرى للجهاز والأمانة.



كما استعرض المجلس مذكرة حول تحديث معايير تحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الموصى بها في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، حيث أوضح العدواني أن الجهاز قام بدراسات اتضح منها تنامي عدد البرامج البينية في التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد المبني على المعرفة، وبناء على توجيهات الوزير بالحرص على تنويع مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، وبناء علي توصية لجنة اقتراح المعايير بالجهاز بتحديث شروط الالتحاق بتلك البرامج قامت لجنة مختصة بتقديم تقرير شامل بشأن إعادة تقييم تلك الشروط.



وأشار مدير عام الجهاز أن المجلس ناقش أيضا باجتماعه مقترح حول إدراج التخطيط الاستراتيجي وإعداده في الجهاز بالتوازي بما يقوم به الجهاز حاليا من جهود حثيثة لجميع الإدارات في الجهاز للحصول على شهادة ISO 9001 لنظام الجودة الداخلي.

ومقترح آخر حول إقامة حملة إعلامية للتوعوية عن جودة التعليم لدى فئة الشباب بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية.



وختاما، أكد د.حمد العدواني أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم يسعى إلى الارتقاء بمخرجات التعليم العالي، من خلال تحديد رؤية واضحة للمدخلات والمخرجات بهدف تحقيق الأهداف المرجوة لجودة التعليم، والتي تأتي انطلاقا من الإيمان بأن قيمة التعليم يكمن بالدرجة الأولى في نوعيته وجودته العالية، والذي يسعى الجهاز من خلاله لتحسين مستوى برامج المؤسسات التعليمية المحلية، وتحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها، مما يساهم بشكل كبير في تجويد مخرجات المؤسسات التعليمية لتحقيق «رؤية الكويت 2035».