قال مدير معهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله ان جائزة الكويت للانتاج والاستهلاك المستدام تنسجم مع الجهود الحكومية في ترشيد الانفاق وعمليات الانتاج واساليب الاستهلاك وخفض التكاليف والاعباء على الدولة والمواطنين.



جاء ذلك في تصريح لمال الله على هامش حفل توزيع الجائزة بالتعاون مع برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الاقليمية للمسؤولية المجتمعية.



وأضاف مال الله ان الجائزة تتماشى مع اهداف ترشيد الانفاق ومحاربة الهدر وتعزيز الاستهلاك الايجابي الذي يؤثر ايجابيا في حركة التجارة الداخلية والاقتصاد، مبينا ان الجائزة هي الاولى من نوعها التي يقوم المعهد بتنفيذها.



واوضح ان الشبكة الاقليمية بدأت باعتبارها شبكة خليجية ومعظم اعضائها من دول مجلس التعاون الخليجي، اذ ان الانطلاق نحو جائرة خليجية هي فكرة مهمة، معربا عن امله بالانتشار والتوسع عربيا.



من جهته، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة ممثل الشبكة الاقليمية للمسؤولية المجتمعية د. شهاب العثمان في تصريح مماثل ان شعار «استهلاك مسؤول لحياة مستدامة» هو هدف تسعى الدول بمؤسساتها الحكومية او الخاصة او غير الحكومية لتحقيقه، موضحا ان الشعار يعكس حضارة المجتمعات وروح المسؤولة التي يتمتع بها كل مجتمع.



وبين ان هذه الفعالية جاءت نتائج جهود متواصلة لسنوات عديدة في دعم الاجندة العالمية لاهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية «كويت جديدة 2035»، معربا عن امله في ان تكون هذه الجائزة حافزا للفائزين باستدامة هذا التميز في الممارسات المسؤولة والعمل نحو دعم تحقيق اهداف التنمية.



وشهدت الجائزة فوز كل من شركة النفط بمشروع معالجة مخلفات الحفر الزيتية الهدر والسلوك الاستهلاكي وفريق الايادي الخضراء بمبادرة «اغرس بذرة اترك اثر» وشركة الداو للمشاريع البيئية في محطة معالجة الصرف الصناعي وكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بإعادة تدوير الطعام المهدر وجمعية حماية المستهلك بالنظام الموحد لادارة ورقابة القطاع التعاوني وتعزيز الامن الغذائي.