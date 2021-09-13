عاطف رمضان



قال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري شطى الذايدي، في تصريح لـ «الأنباء»، انه تم اقرار واعتماد مجلس الخدمة المدنية لاستحداث الهيكل التنظيمي لـ «هيئة الطرق».



وأشاد الذايدي بجهود وزيرة الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس وذلك لجهودها لإقرار هذا الهيكل التنظيمي، مشيرا الى ان موافقة «الخدمة المدنية» لإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطرق والنقل البري جاء بعد جهود ومطالبات حثيثة ومستحقة أثلجت صدور جميع العاملين في هيئة الطرق.



ولفت الى ان جهود النقابة في هذا الجانب أثمرت بنجاح وان النقابة كثفت لقاءاتها واجتماعاتها مع مجلس ادارة الهيئة، وتبين ان الرؤى متوافقة للغاية، خاصة فيما يتعلق بالدفع بالتحرك لإقرار واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد والعديد من المطالبات المستحقة من قبل النقابة.