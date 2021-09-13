مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ «الأنباء»، إنه مع قرب إعلان الكويت الانتصار على جائحة كوفيد- 19 سيكون تعويض شهداء الجائحة أمام مجلس الوزراء، وسيقر تزامنا مع الاحتفال بالقضاء على الفيروس، لافتة الى ان صورهم ستزين أبراج الكويت، كما أوضحت أن الإعلان عن صرف التموين المجاني للصفوف الأمامية قاب قوسين.



وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر ان قرارات مجلس الوزراء المنتظرة على صعيد الانفتاح والعودة الى الحياة الطبيعية لن تشمل غير المحصنين سواء للسفر للخارج او دخول المطاعم والمقاهي والأندية والمجمعات التي تزيد مساحتها على 6000 متر مربع، فقد رأت مصادر أخرى انه قد يكون ملائما وبحذر السماح لغير المحصنين بدخول المطاعم بشرط فحص pcr أسبوعيا للتأكد من الخلو من الفيروس، أسوة بالمعلمين الذين سيسمح لهم بدخول المدارس بالشرط ذاته.



هذا، وكشفت مصادر أخرى، عن أنه لا قرارات حتى الآن على صعيد تقليص مزايا القياديين أو زيادة رسوم الخدمات، وان ما يطرح هو مجرد أفكار «ما في action»، وأن ما اتخذ فعلا قرار على مستوى تخفيض المصروفات الحكومية، والذي تضمن تخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية بما لا يقل عن 10%، إلى جانب إجراءات وتوصيات برفع كفاءة أدوات تحصيل الديون الحكومية المستحقة على الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية والأفراد، إضافة إلى الحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة في التدريب الخارجي وتقليل المهمات الرسمية والعلاج بالخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات الحكومية.



وقد علمت «الأنباء» أن إصدار بعض قرارات تقليص الدعوم على طاولة اجتماع لجنة إعادة النظر في الدعوم التي تقدمها الدولة، ويأتي تقليص دعم البنزين الممتاز والخصوصي أحد التصورات المطروحة، وتلتئم اللجنة قريبا، والتاريخ المحدد لها هو 27 الجاري.