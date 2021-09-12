أكد المتحدث الرسمي باسم التطبيق الموحد للخدمات الالكترونية الحكومية (سهل) يوسف كاظم عباس ان الإطلاق التجريبي لتطبيق (سهل) والذي تم صباح اليوم بعد اعلان وزيرة الأشغال العامة و وزيرة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس إطلاقه، شهد بداية للفترة التجريبية من المرحلة الأولى للتطبيق، والتي من خلالها تم الوقوف على مختلف النواحي التي تستدعي التطوير والتقييم لتجربة المستخدمين للتطبيق الذين قاموا بتحميله اليوم من مختلف المتاجر الرقمية الخاصة ببرامج وتطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية.

و أوضح كاظم أن الإطلاق التجريبي رافقته عملية تجربة لمدى قدرة الخوادم (السيرفرات) الخاصة بالتطبيق علاوة على مدى فعالية ربط وكفاءة عمل الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة من الجهات المشاركة في المرحلة الأولى للتطبيق، إلى جانب الوقوف على إمكانية طرح التطبيق لأنظمة أخرى للأجهزة الذكية حتى يكون متاحا للجميع قريباً جداً، وعلى ان يكون الإطلاق الرسمي خلال الملتقى الأول للتحول الرقمي والذي سيقام برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري.

و أشار كاظم إلى ظهور الملاحظات التي تم على إثرها اجراء الاصلاحات اللازمة وزيادة إمكانيات تحميل التطبيق وجار العمل على معالجة جوانب تتعلق بعملية المصادقة مع تطبيق الهوية الرقمية (هويتي) من خلال جهود الكوادر الوطنية الكويتية العاملة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى يتم تقديم الخدمات الإلكترونية المطلوبة للمستخدمين عبر تطبيق (سهل)، مشدداً على استمرار العمل خلال الفترة التجريبية على قياس رفع امكانيات التطبيق التقنية بشكل أكثر كفاءة وسرعة.