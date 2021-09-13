محمد راتب

كشف محافظ مبارك الكبير اللواء م. محمود بو شهري في تصريح لـ "الأنباء" أنه سيتم قريبا تقديم هيكل تنظيمي للمحافظات إلى جانب منح صلاحيات أكبر للمحافظين بما ينعكس على مستوى الأداء والخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية قدمت الكثير لدعم مدارس المنطقة وهي مستمرة في مسيرة العطاء.

وذكر خلال إطلاق مهرجان القرطاسية في جمعية صباح السالم التعاونية أن الجمعيات متعاونة وتوفر خدمات عديدة كالصيانة وصبغ الفصول ودعم الطلبة والكادر التدريسي، إلى جانب إعادة الرونق لبعض الحدائق العامة كحديقة صباح السالم.