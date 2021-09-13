غيَّب الموت اليوم وكيل وزارة العدل الأسبق بدر الزمانان بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث شغل أيضا منصب مدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة التوثيقات الشرعية.



تم تكريم الراحل عدة مرات خلال مسيرته لجهوده الكبيرة أثناء توليه مهامه بوزارة العدل وخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخاص بالأحكام الجزائية بوزارة العدل.



وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون)