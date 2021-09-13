أعلن مدير زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية سلمان عبيد مبارك عن تنفيذ مشروع بناء المساجد في 9 دول خارج الكويت، مبينا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي تلبية لرغبة المتبرعين، ولوجود الحاجة الشديدة لبنائها في العديد من الدول ذات الكثافة السكانية والتي تعاني من ندرة المساجد.

وأوضح مبارك أن تكلفة بناء المسجد تختلف تبعا للمساحة وعدد المصلين، وتبدأ من 2825 د.ك في دولة النيجر الصديقة، كما يستطيع المتبرع بناء المسجد بالمساحة والمواصفات التي يرغب فيها. وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها المشروع، قال: يتم بناء المساجد في كل من النيجر، وتشاد، والفلبين، وبنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، وسريلانكا، والأردن، وألبانيا.

وأشار إلى أنه يتم إطلاع المتبرع بشكل مستمر على كافة مراحل بناء المسجد، كما يمكن للمتبرع المشاركة في افتتاح المسجد الذي تبرع به إن رغب في ذلك. وحول السبب في إقبال المتبرعين على بناء المساجد، قال العبيد: لا شك في أن بناء المساجد من أفضل الأعمال الصالحة وأكثرها أجرا وقد ورد في ذلك العديد من الأحاديث الصحيحة منها قول النبي ژ: «من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة»، ولا شك أن المحسنين يرغبون في تحصيل هذا الأجر والثواب الجزيل. ووجه الشكر إلى أهل الخير على دعمهم لكل المشاريع الخيرية، كما دعا من يرغب في بناء مسجد إلى الاتصال برقم 94415448 أو زيارة مقر زكاة الرميثية.