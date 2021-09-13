محمد راتب

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع التعاون سالم الرشيدي لـ «الأنباء» عن أن أول جمعية ستعقد عموميتها هي تعاونية عبدالله السالم نظرا لتوقف عقد العموميات عندها، وبالتالي ستكون باكورة انطلاق الجمعيات العمومية للقطاع التعاوني في البلاد، مبينا جاهزية الجدول الزمني الخاص بالعموميات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وذكر أننا بصدد مخاطبة الجمعيات لإخطارها بمواعيد عقد عمومياتها، حيث سيتم اعتبار الأقدم فالأحدث، بحسب ورود الطلبات إلى الوزارة والأولوية للجمعيات التي لم تعقد عمومياتها بعد، موضحا أن عمومية أي جمعية ضمن الجدول ستكون خلال شهر من تاريخ مخاطبتها الوزارة، وذلك مهلة زمنية للجمعية لتجهيز ميزانيتها ومخاطبة مساهميها.