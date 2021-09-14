قال مدير لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري إن المكتبة الإلكترونية الشاملة التابعة للجنة تحتوي على أكثر من 11 ألف كتاب الكتروني إسلامي بأكثر من 109 لغات عالمية.



وبين الدوسري أن المكتبة متاحة للجميع، حيث يمكن الاستفادة منها وتحميلها مجانا للراغبين. هذا، وتضم المكتبة بين دفتيها كتبا للتراث الإسلامي وأمهات كتب التفسير والحديث والفقه وأصوله، وكتب إسلامية أخرى لكتاب معاصرين وكذلك العديد من الأبحاث والدراسات ذات الطابع الإسلامي، موضحا أن هذا المحتوى المتنوع تم ترتيبه وتصنيفه حسب فروع العلم الشرعي، كما تضم المكتبة قائمة بالكتب التي تصدرها العديد من الجهات واللجان ذات الشراكة الدعوية مع لجنة الدعوة الإلكترونية، مثل إصدارات لجنة التعريف بالإسلام، وإصدارات مبرة الآل والأصحاب، وإصدارات الأمانة العامة للأوقاف، وإصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ليتمكن القارئ من سرعة الوصول إلى الكتاب المراد تحميله أو قراءته بكل سهولة ويسر.

وأوضح أن لجنة الدعوة تقدم هذه الخدمة عن طريق موقع إلكتروني شديد التميز روعي فيه الاهتمام بتجربة المستخدم وسهولة التصفح وسرعة الوصول إليه، وكذلك المشروع متاح عبر تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لنظامي التشغيل IOS وAndroid وكلا التطبيقين متاح للتحميل.



واختتم الدوسري تصريحه بدعوة أهل الخير بالتبرع والمساهمة للجنة الدعوة وذلك لاستكمال دورها الدعوي والتعليمي والتثقيفي الرائد الذي تقوم به في شتى دول العالم، وذلك من خلال زيارة رابط اللجنة Www.donate.edc.org.kw أو عن طريق الاتصال على الخط الساخن للجنة 9728804 أو مركز الاتصال 1800082.