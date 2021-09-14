أعلنت مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، عن افتتاحها علامة «كويست»، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في الأفنيوز في الكويت.



وتقدم «كويست» تجربة ترفيهية فريدة لجميع أفراد العائلة من خلال دمج الألعاب التنافسية والتفاعلية المبتكرة في بيئة تجمع بين التكنولوجيا والنشاط البدني، وذلك لتعزيز المرح واللياقة البدنية والمنافسة الصحية.



المفهوم الجديد تم تطويره من قبل مجموعة الشايع، الحائزة عدة جوائز عالمية في مجال التسلية والترفيه، ويتضمن عددا من ساحات اللعب التي تشمل العديد من التحديات للاعبين من جميع الفئات العمرية، وذلك لاختبار قدرتهم على وضع الخطط الاستراتيجية وسرعتهم وخفة حركتهم ومستوى الوعي والشجاعة لديهم.



وبهذه المناسبة، قال فرناندو ميدورا، نائب رئيس إدارة الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع: «نحن فخورون جدا بإطلاق علامة «كويست» في الكويت، وحريصون على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الترفيه العائلي.

فمن خلال هذا المفهوم الجديد نتيح لزبائننا فرصة الاستمتاع بتجربة لا تنسى تجمع بين الرشاقة الجسدية والعقلية في من خلال وجهة واحدة لجميع أفراد العائلة».



وتابع: «تمزج كويست بين التكنولوجيا وخبرات العالم الحقيقي، وتشجع الأطفال والمراهقين والشباب على التفاعل الجسدي بأمان مع بعضهم البعض وليس من خلال الشاشات فحسب.

لقد بذلنا الكثير من الوقت والجهد والتفكير لإنشاء هذا المفهوم الجديد والذي نأمل أن يتحول إلى مزيج مثالي من التحفيز الذهني والمرح واللياقة البدنية، فضلا عن كونه طريقة رائعة للتواصل مع العائلة والأصدقاء».



يتميز ملعب «كويست» بوجود ساحتين داخليتين تتضمنان العديد من المناطق المترابطة ذات المراحل والعقبات المتعددة.



تتضمن كلتا الساحتين ألعابا تجمع بين التحديات الجسدية والعقلية. وتنتشر في الساحتين وضمن الأنشطة المختلفة وسوم متوهجة بألوان مختلفة أو ما يعرف بـ «TAGs»، وفقا لنظام النقاط الذي يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر.

يجمع اللاعبون النقاط من خلال الأساور المجهزة بأجهزة استشعار إلكترونية تقوم تلقائيا بتسجيل الدخول إلى مصدر ضوء TAG. عندما يحدد اللاعبون المزيد من TAGs ويجمعونها، تزداد نقاطهم. وكلما زادت صعوبة التحدي، زاد عدد النقاط التي يمكنهم الفوز بها.

تشكل الإستراتيجية دورا أساسيا في كل لعبة، فهل من الأفضل جمع المزيد من نقاط TAG بقيمة أقل، أو محاولة القيام بمهام أصعب بعدد أقل من TAGs والتي تساوي نقاطا أكثر؟



يختار اللاعبون المهمة أو «كويست» (Main TAG أو Junior TAG أو Ariel Assault)، وتصل مدة الألعاب الفردية إلى 20 دقيقة مع استراحة قصيرة.

تتضمن «كويست» بعض النشاط البدني وينصح اللاعبون بارتداء ملابس مناسبة لممارسة هذه الأنشطة، كما يتم تزويد اللاعبين بالأحذية المناسبة عند الدخول.



يمنح «كويست» رواده فرصة ممارسة النشاطات الذهنية والجسدية من خلال الأنشطة المختلفة التي تحث على المنافسة وتحفز على اتباع نظام حياة صحي.

يمكن للاعبون اختبار حدودهم الخاصة وتحديد أهداف لأنفسهم بعد تقييم مدى نجاحهم. يمكنكم زيارة «كويست» طوال أيام الأسبوع في الأفنيوز ـ المول، الطابق الأول.