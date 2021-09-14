أعلنت الناطقة الرسمية باسم بنك الائتمان حباري الخشتي عن حصول البنك على شهادة (ISO/IEC 27001:2013) في إدارة أمن المعلومات من المنظمة الدولية للمعايير (International Organization for Standardization).



وتعتبر تلك الشهادة المعيار الدولي الذي يوضح كيفية وضع نظام لإدارة أمن المعلومات بشكل معتمد ومناسب، مما يسمح بالحفاظ على البيانات المالية والسرية بشكل آمن والتقليل من احتمال الوصول إليها بشكل غير قانوني أو بدون إذن، ومن أهم مميزات نظام إدارة المعلومات أنه يمكن الإدارة التنفيذية من تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها أو للتخلص من المخاطر ويسهم في وضع ضوابط للعمل بمرونة، ويؤمن معلومات وبيانات العملاء ما يعني كسب ثقة العملاء.



وذكرت الخشتي أن حصول البنك على تلك الشهادة جاء نتيجة رؤية الإدارة التنفيذية للبنك وتطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية.



ويعد ذلك استمرارا لرؤية ونهج الإدارة التنفيذية للبنك في ترجمة التحول الرقمي والعمل بقواعد مهنية وفقا للمعايير الدولية.