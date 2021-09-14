أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أنشن لإدارة المطارات جانغ جون آن في تصريح عن حصول الشركة على شهادة الآيزو (2015: 9001) في نظام إدارة الجودة وشهادة الآيزو (2015: 14001) في نظام الإدارة البيئية وشهادة الآيزو (2018: 10002) في نظام رضا العملاء في إدارة الجودة للتعامل مع الشكاوى في المؤسسات والتي منحتها رويال سيرت الألمانية لشركة أنشن، وقد قامت د.نهى الوكيل بتسليم الشهادات للسيد جانغ جون ان.



وقال إنه بعد التدقيق على جميع القطاعات الفنية والإدارية في الشركة فقد استوفت المعايير متطلبات نظام إدارة الجودة والتميز في تقديم الخدمات.



وتساهم شهادة الآيزو في إدارة نظام الجودة في تحقيق معيار مشهود له دوليا في عملياتهم الإدارية، وستعزز هذه المعايير ثقة كل من المواطنين والمسافرين في مبنى الركاب 4 مطار الكويت الدولي، وهو بوابة مهمة للغاية بين الكويت والعالم.