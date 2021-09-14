كرّم نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، والمعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح، والملازم سعد سلطان سعود الحاصل على المركز الأول بين الطلبة الضباط الوافدين في سريته بالكلية الملكية البريطانية «ساند هيرست» بتقدير امتياز(A).



وأعرب الفريق أول متقاعد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد النواف عن سعادته بما حققه الملازم سعد سلطان سعود من إنجاز يترجم الاهتمام الكبير من الحرس الوطني بتأهيل العنصر البشري وتوفير كل أشكال الدعم ليحصل الضباط والمنتسبون على أرقى الشهادات وأفضل تدريب في الكليات والأكاديميات العسكرية العريقة.



وأكد أن تميز طالب الحرس الوطني في أكاديمية ساند هيرست وتمثيله الحرس الوطني خير تمثيل، يعكس نجاح الجهود التي يبذلها الحرس الوطني لتأهيل منتسبيه، وتفعيل مذكرة التفاهم بين الحرس الوطني ووزارة الدفاع البريطانية المتعلقة بالتعاون الدفاعي وتبادل الخبرات والتدريب وتعزيز قدرات الحرس الوطني.



ودعا النائب الملازم سعد سلطان سعود إلى مواصلة تحصيله العلمي ونقل ما تعلمه إلى المنتسبين في وحدته لتحقيق التطور المنشود.