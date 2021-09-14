تأكيدا لدوره المتميز لتبرعه الكريم قام أحمد الصراف رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية وخالد بن سبت مدير عام الجمعية بزيارة المستشار عبدالمجيد القطان وتقديم درع تكريمية تقديرا لدوره المتميز لتبرعه السخي الكريم لتحقيق أهداف الجمعية ودعمه الإنساني لمستحقين تلك التبرعات.



من جهته، أعرب القطان عن شكره وتقديره لزيارة الصراف وبن سبت وتقديم التكريم له. وأشار إلى ان تبرعه ما هو إلا جزء بسيط لدعم مجلس إدارة الجمعية للعمل على المساهمة بشكل إيجابي في رفع المعاناة عن كاهل العديد من الذين ينتظرون من يقوم بتقديم الحلول الإيجابية لمشاكلهم وظروفهم الاجتماعية والإنسانية.