دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة تعد خطة بديلة تتضمن تأمين عمل 26 محطة تعبئة التناكر في الحالات الطارئة عند وجود أي عطل في شبكة المياه المغذية، وذلك مع البدء في إنشاء محطات لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة بالتناضح العكسي بمواقع المحطات وحفر آبار خاصة بها لاستمرارية تغذية الوحدات بالمياه قليلة الملوحة، وقد بدأت الوزارة بتنفيذ هذه الخطة بإنشاء وحدتين تعملان بالتناضح العكسي في موقعي تعبئة التناكر بالجابرية والعمرية، والاستمرار في استكمال إنشاء محطات التناضح العكسي بجميع مواقع المحطات.

وأوضحت المصادر انه تم تركيب وحدتين بموقعي محطتي تعبئة التناكر بالجابرية والعمرية لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة بطريقة التناضح العكسي، حيث تم تصميمها لتكون السعة الإنتاجية لكل منها 3 أمتار مكعب اليوم وتصل درجة ملوحة مياه التغذية إلى 20.000 مليغرام/ليتر التي تضخ من بئرين منفصتلين في كل موقع، وقد تمت أعمال هذا المشروع بالتعاون بين وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وتابعت المصادر أنه بالنسبة لمشاريع التحلية بطريقة الديلزة الكهربائية والمتميزة بتحلية المياه قليلة الملوحة فقد قامت الوزارة في السابق بوضع المواصفات الفنية والإشراف على تركيب وتشغيل وحدة تحلية تعمل بهذه الطريقة سعة 20 ألف غالون إمبراطوري في اليوم لتوفير مياه الشرب اللازمة لمعسكر الجيش بمنطقة الشقايا.