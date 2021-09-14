أعلن ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من اعتماد كشفين جديدين للمستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية والصفوف المساندة، استمراراً لجهود تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2021.

وقال الديوان، في بيان صحافي، إنه انتهى من تدقيق واعتماد كشوف المستحقين للمكافأة في جهتين جديدتين هما وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

وأضاف أنه أرسل الكشوف إلى وزارة المالية تمهيداً لإجراءات الصرف، وبهذا يصبح مجموع الكشوف المعتمدة حتى الآن 34 جهة إلى أن توافي الجهات المتبقية ديوان الخدمة المدنية بكشوف مستحقي المكافآت.