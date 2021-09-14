بشرى شعبان



أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي عن توجه «الشؤون» نحو ميكنة إجراءات العمل الخيري بدءا من الموافقات الصادرة عن الوزارة والخاصة بالمشاريع الخيرية.



وأضاف العتيبي في تصريح على هامش اجتماعه باللجنة العليا لتنظيم العمل الخيري أمس، أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة لزيادة الوعي حول بعض الظواهر الغريبة في الدولة، وتوجيه العمل الخيري ليستهدف الداخل، كاشفا عن مناقشة تعديلات قانون العمل الخيري، حيث سيتم تقديم مقترح لمجلس الأمة في هذا الشأن، بعد ان تقوم اللجنة القانونية المختصة بمراجعته.



وتابع: نأمل ان تساهم اللجنة العليا في تطوير العمل الخيري، حيث تم توجيه الجمعيات الخيرية للعمل على تخصيص النسبة الأكبر من المشاريع داخل البلاد، مبينا ان الوزارة لن تألو جهدا في متابعة المشاريع الخيرية ومخالفة أي جمعية لا تتبع الأنظمة والقوانين.