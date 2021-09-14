عادل الشنان



طالب رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصرف بدل الايجار لقرابة 2000 مواطن، مؤكدا انه تم إيقاف استحقاقهم بعد قيامهم بالبدل، ووفقا للقانون وبقرار من «الخدمة المدنية» وبعد موافقة «الفتوى والتشريع» في ابريل الماضي تبين استحقاقهم للبدل أسوة بكل المواطنين ووفقا لمبدأ المساواة في الحقوق.



وقال الهاجري في تصريح لـ «الأنباء» ان وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أفاد بأحقيتهم في بدل الايجار ووجه بصرفه لهم، الا انه وحتى اليوم لم تنفذ الادارات المعنية بالأمر في «السكنية» القرار الصادر بشأن الصرف.



وأشار الى أن قيام المواطنين بالبدل والهروب من مدينة المطلاع أمر مستحق لأن بنك الائتمان أكد اكثر من مرة عدم إمكانية تمويل قسائم المشروع ووزارة المالية ترفض زيادة رأسمال البنك بسبب عجز الميزانية مما تسبب في عزوف المواطنين عن المدينة والقيام بالبدل، ولا يجوز أن يتحمل المواطن تلك الأخطاء تجاه القضية الاولى حسب استبيان مجلس الأمة.



وتمنى الهاجري من قياديي المؤسسة سرعة البت بصرف بدل الإيجار للمواطنين المحرومين منه والتحرك السريع في هذا الصدد.