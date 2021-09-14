توجيه 16 إنذاراً لعقارات مخالفة وإزالة مخالفات عقارين لعمالة متكدسة

العنزي: رصدنا تجاوزات بيئية تتعلق بالصرف الصحي وتم إخطار «الأشغال»



قال محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد إن الجولات الميدانية التي نقوم بها الى مناطق العاصمة، تأتي في إطار المتابعة الحثيثة لما تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، لافتا الى أن الوقوف عن كثب على مواقع الخلل والمخالفات في المناطق يؤكد من جديد أن الحملة التي أطلقتها المحافظة للقضاء على مخالفات العقارات والمباني مطلع سبتمبر المنصرم تستمر وفق أجندة إصلاحية تهدف الى القضاء على التجاوزات والمخالفات المزمنة دون محاباة لأحد.



جاء كلام الخالد خلال الزيارة الميدانية الى منطقة الدعية ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق إلى جانب عدد من مسؤولي المحافظة.



وأضاف أن اللبنة الأولى للإصلاح تكمن في إنهاء كافة المخالفات على المستويات كافة، والدخول في مضمار التطوير والتحديث المرتقب، داعيا في الوقت ذاته أصحاب العقارات المخالفة الى تحمل مسؤولياتهم والمسارعة في إزالة تجاوزاتهم ليتجنبوا المساءلة القانونية.



ولفت إلى أن فريق طوارئ العاصمة وجه مؤخرا 16 انذارا لعقارات مخالفة تتكدس في بعضها عمالة هامشية، وفي الأخرى تجاوز لأنظمة وقوانين البناء، وقد باشر ملاك عقارين بإزالة مخالفاتهم بعد إخلاء المنزلين من العمالة الوافدة التي تتكدس بها.



من جهته، أكد رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي أن حملة محافظة العاصمة التي تقوم بها بالتعاون بيننا وبين باقي الجهات الأخرى للقضاء على المخالفات داخل المناطق تستهدف مختلف المخالفات، مشيرا الى أننا وأثناء الجولة مع المحافظ لاحظنا تجاوزات بيئية متعلقة بالصرف الصحي وانعكاسها على صحة المواطنين، ووجه المحافظ بالاتصال مع وزارة الاشغال لمعاينة الموقع ومعالجة المشكلة.



يشار الى أن محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد يقوم بجولات ميدانية إلى كل مناطق المحافظة للقضاء على المخالفات المتعلقة بالعقارات وسكن العزاب وغيرها من المخالفات المزمنة.