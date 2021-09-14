دعت نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي موظفيها الراغبين في الاستفادة من عقد التأمين الصحي الجماعي لتزويدها بالبيانات الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة أقصاها بنهاية الشهر الجاري.



وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية لنقابة العاملين بوزارة التعليم العالي آمال المرتجي، في تصريح صحافي، إنه وفي اطار الجهود المبذولة لتوفير خدمات صحية متميزة تليق بموظفي التعليم العالي فإن النقابة بصدد التعاقد على التأمين الصحي مع إحدى شركات التأمين الكبرى.



وأوضحت ان النقابة تسعى وبجهود حثيثة للحصول على أفضل الاسعار الموجودة لوثيقة التأمين الشامل، بأكبر مبلغ ممكن من التغطية الشاملة للتأمين الصحي على جميع الخدمات المقدمة، وهو ما يعد انجازا غير مسبوق لأي وثيقة تأمين شاملة تضم العديد من الخدمات الصحية المميزة.



وطالبت المرتجي الموظفين الراغبين في الاشتراك إلى الاطلاع بملء استمارة الرغبة الخاصة بطلب الاشتراك في التأمين الصحي للحصول على أسعار مميزة من شركة التأمين، مشيرة إلى ان البيانات المطلوبة هي: الاسم وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية والوظيفة، لافتة إلى ان النقابة تعمل جاهدة على دراسة العديد من العروض المقدمة من شركات التأمين الصحي، لاختيار أفضل الخدمات الصحية مع أنسب الأسعار.