أطلقت لجنة القارة الأفريقية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي حملة مكافحة العمى ومساعدة ضعاف البصر تحت شعار الكويت بجانبكم، وبالتعاون مع جمعية إحياء التراث ونشر الثقافة العربية بالسنغال ومركز ابريس الصحي بالعاصمة السنغالية دكار، وقد انطلقت فعاليات الحملة وهي الرابعة من نوعها واستمرت لمدة 3 أيام سبقتها بالتنسيق وحجز المواعيد لإجراء عدد كبير من الفحوصات الطبية لتحقيق أقصى فائدة للجمع الغفير الذي حضر من شتى أقاليم السنغال يحملون الأمل الكبير بالله ثم بهذه الحملة المتميزة ليستعيدوا نور بصرهم بعد ذهابه بتأثير مرض الكاتراكت، وقد حال بينهم وبين قرع أبواب المستشفيات قلة ذات اليد.



وشارك في هذه الحملة مجموعة متخصصة من الطواقم الطبية من المتخصصين والمساعدين وخصوصا من الطاقم الطبي لمركز ابريس ومن كبار المؤسسات الطبية في البلد برئاسة د.جانج رئيس القسم المختص بأمراض العيون في مركز ابريس الصحي، والذي صرح في هذه المناسبة بقوله: «سنجري 80 حالة جراحية على الأقل، وسنسعى لنصل إلى أكبر عدد ممكن إن شاء الله».



من جانبه، صرح د.حبيب ديالو رئيس جمعية إحياء التراث ونشر الثقافة العربية في السنغال: «قمنا بمباشرة هذا المشروع من خلال القيام بعمليات العيون لعدد 200 شخص على الأقل من خلال الحملة، وقد تم بحمد الله تسجيل هذا العدد مبدئيا، وأمامنا الآن المرضى الذين يحتاجون لإجراء هذه العملية، والطبيب المتخصص قال أن هناك فرصة للإعداد لإجراء أكبر عدد ممكن بحيث يتم عمل الحقن في الأعين وإذا وجد أن المريض يحتمل إجراءات العملية يأخذ لغرفة العمليات لإجراء العملية، ويتم في اليوم إجراء عملية لـ 80 شخصا حتى اكتمال العدد».



من جهتها، قامت الحكومة السنغالية بإرسال موفد لها وهو مدير التعاون الاجتماعي في وزارة الصحة آل خج جو ليزور مقر الحملة ويطلع على سير العمل فيها، وقد صرح حول الحملة بقوله: نشجع هذه المبادرة التي قات بها جمعية إحياء التراث الإسلامي، وفرحنا كثيرا بهذه الأعمال الخيرية، وبفعلكم هذا فإنكم تفعلونه نيابة عنا جميعا، ولكنكم كمسلمين تعملون هذا لإخوانكم المسلمين ولأنفسكم أيضا لأن من ساعد إخوانه المسلمين فقد عمل ذلك لنفسه، ونحن في مجتمع معظمه يعاني من قلة ذات اليد خاصة في مجال الرعاية الصحية، فكثير منهم لا يقدر على تكاليف علاج مرض الكاتراكت لأنها عملية تكلفتها غالية فإذا وفقنا بهذا المشروع فما لنا إلا أن نشكركم ونشجعكم كثيرا وندعو لكم بالتقدم والنجاح فهذه مبادرة قيمة جدا.



من جانب آخر، قال داود شريف حيدره المدير التنفيذي لجمعية الإحياء في لقاء مع وسائل الإعلام السنغالية: نشكر أهلنا في دولة الكويت وهم الأخوة في لجنة القارة الأفريقية بجمعية إحياء التراث الإسلامي فهم الذين تعانوا معنا في هذا المشروع لإجراء ما يزيد على 200 عملية جراحية للكاتراكت في غضون 3 أيام أو 4 حسب الحاجة.



وفي الختام، قال د.حبيب ديالو رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي ونشر الثقافة العربية في السنغال: باسم الشعب السنغالي وباسم الحكومة السنغالية قاطبة نرفع الشكر والامتنان إلى شعب وحكومة الكويت وخصوصا لجنة القارة الأفريقية الممثلة بفضيلة جاسم العيناتي وجمعية إحياء التراث الإسلامي ممثلة بطارق العيسى، وجميع الطاقم العاملين معهم، داعيا لهم بالسداد والتوفيق والتقدم، هذا الرسالة التي نريد إيصالها إليكم. والحاجة مازالت موجودة وقائمة وإن أمكن الزيادة في مثل هذا الأمر بحيث يغطي البلاد بـ 14 إقليما في السنغال، وشكر الله لكم وأحسن إليكم.



وتكللت كل العمليات بالنجاح لعدد 215 مريضا، وتم إعطاؤهم مواعيد لمتابعة صحتهم وتوفير الأدوية لهم، كما تم تقديم وجبات شهية ومبالغ مالية للاستعانة بها في تذاكر النقل خصوصا انهم جميعا من الفقراء.