رئيس الوزراء يغادر البلاد السبت لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ويلقي كلمة دولة الكويت ممثلاً عن صاحب السمو الأمير

مجلس الوزراء: 99,09% نسبة الشفاء من "كورونا"

تكليف "الكهرباء" و"الأشغال" و"هيئة الزراعة" ومؤسسة البترول بموافاة هيئة البيئة بإجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في مشاريعها

خالص التهاني لرئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة ونتمنى له ولأعضائها كل التوفيق

" الصحة " إعطاء الجرعة الثالثة للمرضي .. و"الإعلان" عن الآلية لاحقا

زيادة أعداد متلقي اللقاح تمنع تحورات " كورونا ".. و اللقاحات متوافرة بالكميات التي تحقق المناعة الشاملة

مخالفو الإقامة .. كيف ومتي يتلقون اللقاح ؟

"الديوان" : ارسال كشوف " الشؤون " و" التعليم العالي " الخاصة بمكافأة الصفوف الأمامية إلي " المالية " و ترتيب المسجلين للتوظيف 17 الجاري

رنا الفارس وجهت دعوات الكترونية للقياديين لتسجيل الراغبين بحضور إطلاق تطبيق " سهل " عند الساعة 6.30 مساء غد

مريم بندق





في ظل الانخفاض المستمر في أعداد الإصابات بجائحة كورونا وأعداد مرضي العناية المركزة وتحسن المعايير الخمسة التي حددها مجلس الوزراء للانتقال الي المرحلة الخامسة تتطلع جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدماتية والحرفية الي حسم مواعيد افتتاح الأنشطة التي مازالت مغلقة وإن كان بقرار فتح بعضها جزئيا ، أو الإعلان عن ربط هذه الخطوة حتي تحقيق صفر إصابات بحيث تكون الامور واضحة علي صعيد إعادة دوران العجلة الاقتصادية كاملة.

ويترقب الجميع زيادة أعداد المصلين، وافتتاح صالات الأفراح ، والسماح بتنظيم البوفيهات في الفنادق بعد قرار فتح الطيران وزيادة أعداد الركاب القادمين إلي 10 آلاف راكبا يوميا في ظل احتياج أطقم الطائرات إلي المبيت في الفنادق وتوفير وجبة الإفطار لهم كخطوة تمهيدية جزئية نحو السماح بتنظيم البوفيهات المفتوحة ثلاثة مرات يومياً وفي عطلة نهاية الأسبوع.

وتأتي التجمعات العائلية والاجتماعية، وحفلات التخرج والمناسبات بكل أنواعها، والفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والدورات التدريبية ضمن الأنشطة التي مازالت ممنوعة حتي سماح السلطات الصحية بإعلان بدء المرحلة الخامسة من مراحل العودة للحياة الطبيعية التي يحتم التعايش مع كورونا الانتقال اليها.

هذا علمت " الأنباء " ان وزارة الصحة بدأت في إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح لأصحاب الأمراض المزمنة والحالات المرضية الخاصة ، علي ان يتم الإعلان عن آلية تلقي الجرعة والمواعيد والفئات المشمولة لاحقا بعد الانتهاء من طلبة المدارس والمعلمين.

و طمأنت المصادر المسجلين بأن كميات وفيرة من اللقاحات متوافرة لتغطية الجميع حسب المواعيد المنظمة من جانب " الصحة " برسائل نصية ، ودعت من لم يسجل حتي الآن إلي المبادرة بالتسجيل لتلقي اللقاح الذي أثبت فعاليته وتأثيره الممتد في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا وفي الوقت نفسه تخفيف الأعراض جداً في حالة لاقدر الله الإصابة بالفيروس ، وشددت علي انه كلما زادت أعداد متلقي اللقاح كلما انخفضت نسب تحورات الفيروس ، حتي تنعدم تماما.

و أصدرت "لطيران المدني "تعميما بتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي نص علي السماح بدخول البلاد لمرة واحدة لأبناء المقيمين الذين تقل أعماهم عن 18 عاما ، ممن لديهم إقامة صالحة ومازالوا بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على التطعيم، شريطة تطبيق الحجر المؤسسي لمدة أسبوع والحجر المنزلي لمدة 7 أيام ينتهي فور سلبية فحص ال pcr ، ونص التعميم على ضرورة توقيعهم علي تعهد بأخذ اللقاح فور دخولهم البلاد وتسليمه لوزارة الداخلية.

و تساءلت مصادر مطلعة هل يجوز فتح باب التطعيم لمخالفي نظام الإقامة مع عدم تطبيق الإجراءات القانونية عليهم ؟ وأضافت قائلة : يتم الآن مراجعة مخالفي الإقامة بعض الجهات مثل الجمعيات التعاونية من دون تعرضهم لهذه الإجراءات ، وشددت علي ضرورة إيجاد معالجة لتطعيم هؤلاء المخالفون حتي لا يشكلون بؤرة لانتقال ڤيروس كورونا للآخرين.

و علمت " الأنباء" ان الوزيرة د. رنا الفارس وجهت دعوات الكترونية للقياديين لتسجيل الراغبين في حضور احتفال اطلاق تطبيق "سهل " - الملتقي الأول للتحول الرقمي لقيادات القطاع الحكومي - عند الساعة 6.30 مساء بعد غد الأربعاء برعاية وحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد .

و‏⁧‫ اعتمد ديوان الخدمة المدنية‬⁩ كشوف وزارتي الشؤون والتعليم العالي بشأن مكافأة الصفوف الأمامية أمس ، وتم إرسالها لوزارة المالية وبذلك يرتفع العدد إلي 34 جهة ووزارة.

وأعلن الديوان ‬⁩ ان ظهور الترتيب للمسجلين كباحثين عن عمل للفترة ( 76 ) الأخيرة للتوظيف ، سيكون 17 الجاري.

"الطيران المدني "خاطب شركات الطيران : السماح بدخول غير المُطعمين من هم دون الـ 18 عاماً لمرة واحدة وممن لديهم إقامة صالحة ولم يتمكنوا من الحصول على التطعيم خارج دولة الكويت

خاطب ‏"الطيران المدني " شركات الطيران بشأن السماح بدخول غير المُطعمين من هم دون الـ 18 عاماً لمرة واحدة وممن لديهم إقامة صالحة ولم يتمكنوا من الحصول على التطعيم خارج دولة الكويت.

عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة صباح الخالد الذي يغادر البلاد صباح السبت المقبل

مجلس الوزراء : انخفاض نسبة إصابات " كورونا " إلى أدنى مستوى لتصل إلى 0.3 ٪؜

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد بما يلي:



اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتي يعرب فيها عن خالص الشكر على مساعدة دولة الكويت الدائمة للجمهورية اللبنانية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، كما أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المتضمنة الإشادة بالعلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تضمنت الرسالة دعوة سموه لزيارة بلده الثاني جمهورية مصر العربية.

الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته إلى نيويورك يوم السبت المقبل لحضور اجتماعات الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة دولة الكويت ممثلا عن صاحب السمو الأمير ويضم الوفد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في كل من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية لويد جيمس في الأسبوع الماضي وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تناولت بحث سبل تعزيز أواصر علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخاصة العسكرية منها إلى جانب بحث آخر المستجدات في المنطقة والتطورات السياسية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وقد أعرب الوزير الضيف عن شكر وتقدير بلاده للجهود الكبيرة والدعم اللامحدود الذي قدمته دولة الكويت خلال عمليات الاجلاء التي نفذتها القوات الأميركية من كابول.

رسالة خطية لصاحب السمو من الرئيس المصري

ومن جانب آخر، أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية مؤخرا ولقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حيث سلمه رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والتي تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما أحاط المجلس علما بنتائج مشاركته في الدورة العادية (156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت يوم الخميس الماضي برئاسة دولة الكويت والتي تم خلالها بحث ومناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما تم بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.

نجاح خطة التطعيم

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح حول المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي في دولة الكويت وآخر الإحصاءات التي تبين التحسن المستمر حتى تاريخه للوضع الصحي في البلاد جراء انخفاض نسبة الإصابات إلى أدنى مستوى لتصل إلى 3ر0 بالمئة وارتفاع نسبة الشفاء لتصل إلى 09ر99 بالمئة بفضل من الله تعالى ونظرا لما تحقق من نسبة التطعيم الكبيرة للمواطنين والمقيمين.

وقد عبر مجلس الوزراء عن اطمئنانه للتحسن المستمر للوضع الصحي في البلاد، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الصحة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين داعيا الجميع إلى استمرار الالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية تجنبا لتجدد انتشار الوباء والمبادرة بالحصول على اللقاح لسرعة الوصول إلى المناعة المجتمعية.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثناء طرح وتنفيذ مشروعاتها وأحيط علما بالتقرير المقدم من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهذا الشأن.

الشراكة بين القطاعين

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يلي: أ ـ موافاة مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة بما يضمن معالجة كافة المثالب القانونية التي تعترض سرعة إنجاز مشروعات الشراكة.

ب ـ التنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بعملها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل المعوقات التي تؤخر إنجاز مشاريع الشراكة وتقليص دورتها المستندية على أن تتولى الهيئة موافاة مجلس الوزراء فيما قد يعترضها من معوقات لتحقيق ما سبق والجهات المسؤولة عنها.

الانبعاثات الكربونية

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن التزام دولة الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأحيط علما بالعرض المرئي المقدم من اللجنة الوطنية لشؤون الأوزون وتغيير المناخ بشأن (الإطار العام لاستراتيجية دولة الكويت خفيضة الكربون 2050 ووثيقة المساهمات الوطنية 2025 - 2035).

وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من (وزارة الكهرباء والماء - وزارة الأشغال العامة- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية- مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة) بموافاة الهيئة العامة للبيئة بتقرير حول الإجراءات التي ستتخذها كل من هذه الجهات في كافة مشاريعها لخفض الانبعاثات الكربونية وذلك بما يضمن التزام دولة الكويت بالاتفاقيات والالتزامات الدولية بهذا الشأن.

على أن تقوم الهيئة العامة للبيئة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري يبين على وجه الخصوص الإجراءات المتخذة من قبل كل جهة من الجهات المذكورة أعلاه والمعوقات التي قد تطرأ بهذا الشأن.

الشؤون السياسية

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بنجاح قوات التحالف في اعتراض الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط مؤخرا معربا عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني مجددا التأكيد على وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة والتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات العدوانية الإرهابية ضد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة.

خالص التهاني للحكومة اللبنانية

وبمناسبة الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني لمعالي نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة متمنيا له ولأعضائها كل التوفيق والسداد لتحمل أعباء هذه المسؤولية الوطنية وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق.