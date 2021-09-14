أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الاولى مـن الضاحية التاسعة في القسائم الحكومية جنوب مدينة (صباح الأحمد والتي تشتمل على 125 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 4/2/2015.

وذلك وفقا للمواعيد التالية: 1 توزيع البطاقات يوم الخميس, الاحد 16/9/2021 19/9/2021 -2 توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين, الثلاثاء 20/9/2021 21/9/2021 -3 إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 22/9/2021

وطلبت من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة (9) التاسعة صباح يوم الاثنين, الثلاثاء الموافق 2021/9/21-20 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وجاءت الاسماء كالتالي:

0001 محمد موسى عبد الرضا بخش

0002 خالد عواض تميم المطيرى

0003 عبيد بطي فهيد العجمي

0004 محمد جمعان سالم العازمي

0005 عبد الله منصور فهاد القحطانى

0006 نايف جمال ناصر العازمى

0007 ياقوت احمد يافوت فرحان

0008 عباس على عباس اشكنانى

0009 عبد العزيز ابراهيم يعقوب شبكوه

0010 نواف ابراهيم سيد عنبر الرفاعى

0011 يوسف صلاح ناصر بورسلى

0012 حمد وليد حمد الجيران

0013 رجا نهار حمدان العدوانى

0014 احمد حسن مرتضى عبد الله

0015 مشعل مرزوق فالح الحبيني العازمي

0016 عبد الرحمن سفر عبد الله العجمى

0017 محمد على جاسم المسباح

0018 عبدالرحمن محمد عبدالله المريخى

0019 مبارك فلاح عيشان الرشيدي

0020 احمد سند ايوب السند

0021 احمد محمد مدغم العازمى

0022 خالد محمد حماد العجمى

0023 حسن عبد الوهاب احمد الدشتى

0024 احمد محمد على الحداد

0025 جاسم محمد ناصر التميمى

0026 على سالم غانم المطيرى

0027 حمد فهد سعد البخيت

0028 بدر فارس محمد البناق

0029 سلطان فالح حسين مشعان

0030 احمد محمد عيسى ميرزا

0031 حمود فجرى حمود القريافى

0032 جاسم احمد جاسم الجاركى

0033 عدنان احمد على يوسف

0034 فلاح مسعود محمد العجمي

0035 راشد فالح محمد العجمي

0036 راشد عبد الرزاق ناصر الخضر

0037 خالد زايد جاسم سالم

0038 سعود عبد الله سعود حماده

0039 محمد حصويل زيد العازمى

0040 يوسف احمد على يوسف

0041 محمود حسين يوسف آل هيد

0042 احمد محمد على المعتوق

0043 مشعل ناصر حويمد الشمرى

0044 نايف محمد مطلق العتيبى

0045 مشارى على احمد العوضى

0046 حسين احمد عبد الرزاق العبد الرزاق

0047 خالد جمال عبد الوهاب السميط

0048 عبدالعزيز عطاالله عبدالرحمن ابراهيم

0049 يوسف سلمان سالم الحريص

0050 فهيد مسفر مبارك العجمى

0051 عبد العزيز محمد عبد الله الذروه

0052 ثامر سعود احمد الوقيان

0053 محمد صالح حمد العازمى

0054 محمود على محمود حسين

0055 يوسف احمد على الشرقاوى

0056 عبدالرحمن سعد محسن المطيرى

0057 عبدالعزيز حمد عبدالعزيز الريس

0058 ناصر محمد حمد العجمي

0059 عبد الله عباس خضير كرم

0060 عبد الرحمن فهد يعقوب المضاحكه

0061 نواف جاسم محمد الرياحى

0062 نايف حمد محمد الماجدي

0063 حسن عبدالواحد جمعه العلي

0064 عبد الوهاب عبد الامير ناصر النجدى

0065 مصطفى عبد العزيز عبد المحسن الشطى

0066 فيصل على حسن الشمرى

0067 خالد حمد محمد العجمى

0068 حسن على زيد فلاح

0069 صهيب ذياب غانم الرومي

0070 حسين اسماعيل يعقوب ماتقى

0071 عدنان عبدالجليل عبدالله

0072 على حسن محمد حاجى

0073 عبد العزيز سعود احمد الحجى

0074 احمد صلاح احمد السبيعى

0075 علي عيسى رجب العابدين

0076 عبد الرحمن على عبد الحميد الصالح

0077 عبد الله فيصل سفاح الراشد البذالي

0078 عصام خلف عبيد الميع

0079 محمد فجرى حمود القريافى

0080 محمد خليفه سالم الشالح

0081 خالد سالم راشد الدوسرى

0082 سلطان نواف ماطر الحربى

0083 عبيد منصور حمود القريافى

0084 عبدالله خالد عبدالعزيز الجناحى

0085 ناصر عبدالله مصطفى الكندري

0086 ناصر سعد حمود القريافى

0087 هيثم فيصل حسن رضا

0088 احمد عبداللطيف حمد الشطى

0089 خالد عبد الله عباس المطوع

0090 فهد ناصر مسفر العجمى

0091 فيصل محمد عبدالله الروضان

0092 عبد الله سالم جاسم الخنفر

0093 صلاح يوسف عبد اللطيف السمحان

0094 حمد ضيف الله ياسين المطيرى

0095 مطيع محمد مهدي العجمي

0096 سعد غنام غصين الدوسرى

0097 عبد العزيز عوض صغير العنزى

0098 عبد الله فالح سعد الزعبي

0099 عبدالله هشام احمد الشطى

0100 جاسم محمد عبدالله القعود

0101 عبد العزيز سعود عبد العزيز المذكور

0102 على حسين مندنى اسماعيل

0103 ناصر عيسى غريب حسن

0104 احمد فجرى حمود القريافى

0105 محمد عدنان عبد الله النجاده

0106 وائل عبد الامير وائل المهنا

0107 عبدالله هادى نعير الهاجرى

0108 حمد حمود صباح الحداد

0109 محمد شعيب محمد العلى

0110 حسين عبد اللطيف عبد الله السلمان

0111 على جمال على العمر

0112 عبدالرحمن ناصر جدعان العازمى

0113 فهد عبدالعزيز ابراهيم الهولي

0114 عبد الله سعد مناحى العتيبى

0115 عبدالله سعد علي نويعم العازمي

0116 محمد يوسف عبد اللطيف العسعوسى

0117 محمد ناصر مسفر العجمى

0118 محمد جمال محمد الهولى

0119 علي يونس علي المرزوقي

0120 سعد محمد حمد العجمي

0121 محمد انور سلمان الهزيم

0122 على موسى عبد الرضا بخش

0123 عبدالله محمد عايض العازمى

0124 محمد نواف محمد الهاجرى

0125 ابراهيم غازى ابراهيم الخليفه