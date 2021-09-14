أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الاولى مـن الضاحية التاسعة في القسائم الحكومية جنوب مدينة (صباح الأحمد والتي تشتمل على 125 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 4/2/2015.
وذلك وفقا للمواعيد التالية: 1 توزيع البطاقات يوم الخميس, الاحد 16/9/2021 19/9/2021 -2 توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين, الثلاثاء 20/9/2021 21/9/2021 -3 إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 22/9/2021
وطلبت من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما دعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة (9) التاسعة صباح يوم الاثنين, الثلاثاء الموافق 2021/9/21-20 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وجاءت الاسماء كالتالي:
0001 محمد موسى عبد الرضا بخش
0002 خالد عواض تميم المطيرى
0003 عبيد بطي فهيد العجمي
0004 محمد جمعان سالم العازمي
0005 عبد الله منصور فهاد القحطانى
0006 نايف جمال ناصر العازمى
0007 ياقوت احمد يافوت فرحان
0008 عباس على عباس اشكنانى
0009 عبد العزيز ابراهيم يعقوب شبكوه
0010 نواف ابراهيم سيد عنبر الرفاعى
0011 يوسف صلاح ناصر بورسلى
0012 حمد وليد حمد الجيران
0013 رجا نهار حمدان العدوانى
0014 احمد حسن مرتضى عبد الله
0015 مشعل مرزوق فالح الحبيني العازمي
0016 عبد الرحمن سفر عبد الله العجمى
0017 محمد على جاسم المسباح
0018 عبدالرحمن محمد عبدالله المريخى
0019 مبارك فلاح عيشان الرشيدي
0020 احمد سند ايوب السند
0021 احمد محمد مدغم العازمى
0022 خالد محمد حماد العجمى
0023 حسن عبد الوهاب احمد الدشتى
0024 احمد محمد على الحداد
0025 جاسم محمد ناصر التميمى
0026 على سالم غانم المطيرى
0027 حمد فهد سعد البخيت
0028 بدر فارس محمد البناق
0029 سلطان فالح حسين مشعان
0030 احمد محمد عيسى ميرزا
0031 حمود فجرى حمود القريافى
0032 جاسم احمد جاسم الجاركى
0033 عدنان احمد على يوسف
0034 فلاح مسعود محمد العجمي
0035 راشد فالح محمد العجمي
0036 راشد عبد الرزاق ناصر الخضر
0037 خالد زايد جاسم سالم
0038 سعود عبد الله سعود حماده
0039 محمد حصويل زيد العازمى
0040 يوسف احمد على يوسف
0041 محمود حسين يوسف آل هيد
0042 احمد محمد على المعتوق
0043 مشعل ناصر حويمد الشمرى
0044 نايف محمد مطلق العتيبى
0045 مشارى على احمد العوضى
0046 حسين احمد عبد الرزاق العبد الرزاق
0047 خالد جمال عبد الوهاب السميط
0048 عبدالعزيز عطاالله عبدالرحمن ابراهيم
0049 يوسف سلمان سالم الحريص
0050 فهيد مسفر مبارك العجمى
0051 عبد العزيز محمد عبد الله الذروه
0052 ثامر سعود احمد الوقيان
0053 محمد صالح حمد العازمى
0054 محمود على محمود حسين
0055 يوسف احمد على الشرقاوى
0056 عبدالرحمن سعد محسن المطيرى
0057 عبدالعزيز حمد عبدالعزيز الريس
0058 ناصر محمد حمد العجمي
0059 عبد الله عباس خضير كرم
0060 عبد الرحمن فهد يعقوب المضاحكه
0061 نواف جاسم محمد الرياحى
0062 نايف حمد محمد الماجدي
0063 حسن عبدالواحد جمعه العلي
0064 عبد الوهاب عبد الامير ناصر النجدى
0065 مصطفى عبد العزيز عبد المحسن الشطى
0066 فيصل على حسن الشمرى
0067 خالد حمد محمد العجمى
0068 حسن على زيد فلاح
0069 صهيب ذياب غانم الرومي
0070 حسين اسماعيل يعقوب ماتقى
0071 عدنان عبدالجليل عبدالله
0072 على حسن محمد حاجى
0073 عبد العزيز سعود احمد الحجى
0074 احمد صلاح احمد السبيعى
0075 علي عيسى رجب العابدين
0076 عبد الرحمن على عبد الحميد الصالح
0077 عبد الله فيصل سفاح الراشد البذالي
0078 عصام خلف عبيد الميع
0079 محمد فجرى حمود القريافى
0080 محمد خليفه سالم الشالح
0081 خالد سالم راشد الدوسرى
0082 سلطان نواف ماطر الحربى
0083 عبيد منصور حمود القريافى
0084 عبدالله خالد عبدالعزيز الجناحى
0085 ناصر عبدالله مصطفى الكندري
0086 ناصر سعد حمود القريافى
0087 هيثم فيصل حسن رضا
0088 احمد عبداللطيف حمد الشطى
0089 خالد عبد الله عباس المطوع
0090 فهد ناصر مسفر العجمى
0091 فيصل محمد عبدالله الروضان
0092 عبد الله سالم جاسم الخنفر
0093 صلاح يوسف عبد اللطيف السمحان
0094 حمد ضيف الله ياسين المطيرى
0095 مطيع محمد مهدي العجمي
0096 سعد غنام غصين الدوسرى
0097 عبد العزيز عوض صغير العنزى
0098 عبد الله فالح سعد الزعبي
0099 عبدالله هشام احمد الشطى
0100 جاسم محمد عبدالله القعود
0101 عبد العزيز سعود عبد العزيز المذكور
0102 على حسين مندنى اسماعيل
0103 ناصر عيسى غريب حسن
0104 احمد فجرى حمود القريافى
0105 محمد عدنان عبد الله النجاده
0106 وائل عبد الامير وائل المهنا
0107 عبدالله هادى نعير الهاجرى
0108 حمد حمود صباح الحداد
0109 محمد شعيب محمد العلى
0110 حسين عبد اللطيف عبد الله السلمان
0111 على جمال على العمر
0112 عبدالرحمن ناصر جدعان العازمى
0113 فهد عبدالعزيز ابراهيم الهولي
0114 عبد الله سعد مناحى العتيبى
0115 عبدالله سعد علي نويعم العازمي
0116 محمد يوسف عبد اللطيف العسعوسى
0117 محمد ناصر مسفر العجمى
0118 محمد جمال محمد الهولى
0119 علي يونس علي المرزوقي
0120 سعد محمد حمد العجمي
0121 محمد انور سلمان الهزيم
0122 على موسى عبد الرضا بخش
0123 عبدالله محمد عايض العازمى
0124 محمد نواف محمد الهاجرى
0125 ابراهيم غازى ابراهيم الخليفه