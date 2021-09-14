بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد العمليات المشتركة الكندية الفريق بحري جون روبورت أكتشرلوني أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن الفريق الركن الصالح استقبل الفريق بحري أكتشرلوني والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء بمناسبة زيارته للبلاد وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وأضافت أن رئيس أركان الجيش الكويتي أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء نائب رئيس أركان الجيش الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.