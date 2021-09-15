أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس إحالة إشرافي وآخرين في وزارة الإعلام إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية.

وقالت «نزاهة» في بيان صحافي أن التهم المذكورة مؤثمة بنص المادة رقم 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمة في المادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، مؤكدة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.