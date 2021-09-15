بشرى شعبان

كشف مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي عن أن 86 مبرة خيرية مشهرة تعمل تحت مظلة الوزارة، مشيرا الى أن اغلب المبرات عائلية وهناك عدد من المبرات التخصصية مثل الابن البار ومبرة البر لحفظ النعمة وغيرها.

جاء ذلك في تصريح لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في الحفل الذي نظمته مبرة دشتي لتكريم شركائها بالنجاح بعنوان «شركاء بالنجاح»، متوجها بالشكر الى المبرة على الدعوة والمشاركة في تكريم شركاء النجاح في العمل الخيري، لافتا الى أن أي مبرة ترغب في تنفيذ أي مشروع خيري عليها الحصول على موافقة من وزارة الشؤون ويكون عملها محصورا داخل الكويت، وهذا مختلف عن الجمعيات الخيرية التي تعمل داخل الكويت وخارجها، معتبرا ان المبرات جزء لا يتجزأ من العمل الخيري الكويتي وخلال العام المقبل سيكون لهم ممثل في اللجنة المشتركة للعمل الخيري.

بدوره، ألقى رئيس مجلس إدارة مبرة دشتي علي داود كلمة وجه من خلالها الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح العمل الخيري الكويتي وفي مقدمتهم وزارة الشؤون، مبينا ان جميع المختصين فيها يؤدون دورا متميزا في دعم مسيرة الخير ونأمل منهم المزيد من التطوير في أنظمة العمل لتبقى الكويت في مقدمة ركب العمل الخيري عالميا.

وأضاف داود: لا بد من الإشارة الى الدور المتميز لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الذي استطاع خلال فترة وجيزة ان يجمع العديد من المبرات والجمعيات ويقوم بالدور الذي نص عليه نظامه الأساسي على اكمل وجه، متوجها بالشكر الى العمود الفقري للعمل الخيري وهو المواطن الكويتي الذي جبل على فعل الخير وكل من ساهم في إنجاح مشاريع المبرة ورعاية الحفل.

من جانبه، قال عضو المبرة د.عادل دشتي إن الاحتفالية تأتي حرصا على تكريم شركاء النجاح من مسؤولي الدولة والجهات الحكومية، لافتا الى أن وزارة الشؤون لها دور كبير في دعم الانشطة الخيرية لكل المبرات، ولذلك حرصنا على تكريم شركاء النجاح فجميعنا في مركب واحد وهذه رسالتنا، وهدفنا في المبرة دعم العمل الخيري بالاشتراك مع المؤسسات والجهات الرسمية وهيئات المجتمع المدني وهذا يعطي دفعة قوية للعمل الخيري، وتضافر تلك الجهود يصب في مصلحة الكويت ويرسخ رسالتها في نشر الخير بمختلف بقاع الأرض، ولا بد من الشكر الخاص لوسائل الاعلام وخاصة جريدة «الأنباء» المتميزة دائما في تغطية أنشطة العمل الخيري فلها منا كل التقدير.

من جهته، ذكر مسؤول المشاريع في مجلس ادارة المبرة محمد أمين دشتي ان المبرة تحرص على دعم الفئات المحتاجة والأسر المتعففة داخل الكويت، ومن ابرز مشاريعها رعاية الأيتام حيث تقوم برعاية ما يقارب 300 يتيم داخل الكويت وتوفر لهم السلة الغذائية والرسوم المدرسية وإيجار السكن، بالاضافة الى كسوة العيد وهدايا في كل موسم.

‏المكرمون

٭ عبدالعزيز قراشي

٭ أسامة الحمر وكيل المرحوم خليل الحمر

٭ محمد الوزان رئيس مجلس إدارة مبرة أولاد جاسم الوزان

٭ فاطمة أحمدي

٭ عبدالإله معرفي رئيس مجلس إدارة مبرة معرفي

٭ إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة البغلي الخيرية للابن البار

٭ خليل الكندري

٭ د.عبدالمحسن الخرافي رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية

٭ د.خالد الشطي - مركز فنار

٭ عبدالهادي عبدالله جاولي.