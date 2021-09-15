التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي أمس سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد ألينا رومانوسكي، حيث تباحث الطرفان العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الصديقين، ومن أبرزها التعاون القانوني والقضائي.

وأكدا أهمية تبادل الخبرات بين الجهات القانونية والقضائية من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية بين البلدين.

وأوضح الرومي دور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في هذا الشأن. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها والارتقاء بها وتعزيزها على جميع الأصعدة.

هذا ويشارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي والوفد المرافق له في المؤتمر الدولي حول استرداد الأموال المنهوبة والذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد اليوم وغدا، وبدعوة من وزير العدل بجمهورية العراق سالار عبدالستار.