من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، أطلقت الشركة التجارية العقارية في شهر يوليو الماضي حملة «تبرع بلعبة....انشر الفرح» بنسختها الثانية لجمع الألعاب والقرطاسية والتبرع بها لصالح الأطفال من ذوي الأسر المتعففة داخل الكويت في مجمع بوليفارد على مدار شهر ونصف الشهر.



وهدفت هذه الحملة إلى إسعاد الأطفال المتعففين وإدخال البهجة إلى قلوبهم، كما حرصت على حث الأهل على تعليم أبنائهم الإيثار والكرم ومشاركة النعم التي أنعم الله عليهم بها مع من هم أقل حظا منهم.



وشارك في رعاية هذه الحملة كل من مجمع بوليفارد، مجمع سيمفوني ستايل، ماكدونالدز الذي قدم العديد من الهدايا والشنط المدرسية، مصبغة وش ووش التي تكفلت بعملية تنظيف الألعاب المستعملة وريليش ترين الذي أسعد الأطفال المشاركين والمتبرعين بقسائم مجانية لركوب القطار بالإضافة إلى فريق أمير الإنسانية التطوعي الذي قام بالتنسيق مع الأسر المتعففة لتسلم الألعاب، ولاقت هذه الحملة ردود افعال إيجابية من قبل الزوار والمشاركين.



كما تمت عملية توزيع الألعاب داخل مجمع سيمفوني ستايل من قبل فريق التسويق والاتصال للشركة التجارية العقارية، بالإضافة إلى متطوعين من فريق أمير الإنسانية ومتطوعين أطفال من قبل تلفزيون الكويت، حيث تم توزيع جميع الألعاب وسط فرحة عارمة من الأطفال.



وتنتهز الشركة التجارية العقارية هذه الفرصة لشكر جميع من ساهم في نجاح هذه الحملة من الرعاة والمتبرعين والمتطوعين الذين ساعدوا في تحقيق الغاية الكبرى من هذه الحملة ورسم البسمة على شفاه الأطفال المحتاجين.