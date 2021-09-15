حرصاً من جمعية النجاة الخيرية على الإشراف المباشر على تنفيذ مشاريعها وحملاتها الإنسانية وتوثيقها، يقوم حاليا وفد من الجمعية بزيارة لجمهورية النيجر الصديقة تستغرق 11 يوما ويضم الوفد كلا من مدير إدارة الموارد والحملات عمر الشقراء ومسؤول الفرق التطوعية بالجمعية عبدالغفور العبدالغفور وذلك بالتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية الكويتية.



وفي هذا الصدد، قال مدير الموارد والحملات بالنجاة الخيرية عمر الشقراء: تتضمن الرحلة العديد من المحطات الخيرية والإنسانية منها تنفيذ حملة «إبصار» لعلاج مرضى العيون وذلك من خلال إقامة المخيمات الطبية والتي من خلالها يتم إجراء العمليات الجراحية والفحوصات والتحاليل الطبية والإشاعات وتقديم الأدوية والاستشارات وتوزيع النظارات للمراجعين، وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى التي نقدمها على هامش المخيمات الطبية.



وأوضح الشقراء: أن الكثير من المرضى يعيش سنوات طويلة حبيس الظلام الدامس، وذلك بسبب عدم توافر تكاليف العملية الجراحية والتي تبلغ 40 دينارا فقط وتستغرق قرابة 15 دقيقة بعدها بفضل الله تعالى ثم هذه الجهود تنتهي المعاناة الجسدية والنفسية والاجتماعية «الصعبة» التي يعيشها المرضى وأسرهم يوميا وتعود لهم نعمة النظر ومعها السعادة والابتسامة والعطاء الإنتاج والعمل.



وتابع الشقراء، كذلك سيتخلل الزيارة تفقد لآبار المياه التي نفذتها النجاة الخيرية في جمهورية النيجر من خلال حملة «تخيل» لحفر الآبار وغيرها من الحملات الأخرى التي تطلقها النجاة الخيرية مثل «الماء حياة»، حيث تمتاز النجاة الخيرية بالمتابعة المميزة لمشاريعها عقب مرحلة التنفيذ، وتعتبرها واحدة من أهم أسباب ضمان استمرارية وعطاء المشروع، والذي بدوره يحقق أكبر فائدة للمستفيدين والمانحين.



وختاماً، تقدم الشقراء بشكر أهل الخير داعمي النجاة، مؤكدا أن الجمعية تحرص على تلبية رغبات المتبرعين والمانحين وتنفذ المشاريع الإنسانية الضخمة التي تحدث فرقا في حياة المستفيدين.