ليلى الشافعي



أعلن مدير عام جمعية إنسان الخيرية مبارك سالم الانتهاء من تنفيذ مشروع توزيع السلات الغذائية بعدد 5000 سلة غذائية استفاد منها 1036 أسرة والذي يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة داخل الكويت في مواجهة أعباء ومسؤوليات الحياة.



وقال إن الجمعية انتهت من تنفيذ مصرف العشيات بنجاح على الأيتام والأسر الفقيرة والمتعففة داخل الكويت بتمويل من الأمانة العامة للأوقاف، مؤكدا أن بمثل هذه المشاريع تسعى الجمعية من خلالها إلى ترجمة معاني التراحم والتكافل الاجتماعي وكل المبادئ الإنسانية والقيم النبيلة التي تتحقق عبر تخفيف معاناة المحتاج وإغاثة المنكوب والفقير.



وشكر مبارك الأمانة العامة للأوقاف، مثمنا دعمها المميز لـ«مصرف العشيات» والذي يعد واحدا من أهم المشروعات التي نفذتها الجمعية متمثلة في الأمانة العامة للأوقاف، وذلك في خدمة العمل الخيري بالكويت.