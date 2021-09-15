تسلم بيت الزكاة شيكا بمبلغ 242.303 د.ك (مائتين واثنين وأربعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة دنانير) تبرعا من جمعية صباح السالم التعاونية، وجرى تسلم الشيك خلال زيارة قام بها وفد من «بيت الزكاة» ضم كلا من مدير إدارة تنمية الموارد بالإنابة عبداللطيف البصيري ورئيس قسم خدمة الشركات عماد الزايد وموظف قسم خدمة الشركات محمد القضيبي لمقر جمعية صباح السالم، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد محمد العتيبي ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية فايز العازمي والمدير العام فلاح الشتلي والمدير المالي عصام السحراوي.

وأعرب البصيري خلال الزيارة عن شكره لجمعية صباح السالم على استمرار ثقتها ببيت الزكاة وتقديمها للزكاة من خلاله، معربا عن اعتزاز البيت بهذه الثقة، مشيرا إلى أهمية تعاون مؤسسات المجتمع لتطبيق فريضة الزكاة، الأمر الذي ينعكس على المجتمع كله بالخير والأمن والسلام.

وأكد أن هذه الأموال يتم صرفها في مصارفها الخيرية من مشاريع تأمين التعليم والغذاء والسكن وغيرها من أساسيات الحياة للمحتاجين داخل الكويت.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد العتيبي عن سعادته بإيصال زكاة أموال الجمعية إلى «بيت الزكاة» وفي تطبيق الجمعية لفريضة الزكاة والتي لها بالغ الأثر في تنمية المجتمع، مبينا أن اختيار الجمعية لبيت الزكاة جاء بحكم خبرته العريقة في إدارة مصارف الزكاة وإيصالها للمستحقين.