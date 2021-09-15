ليلى الشافعي



أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) عن اختتام فعاليات دورتها الصيفية الخامسة للحلقات والمراكز القرآنية والتي شارك بها 1870 طالبا وطالبة.



وقال نائب مدير عام الجمعية أحمد الفارسي: بحمد الله وفضله اختتمت جمعية حفاظ الدورة الصيفية الخامسة بنجاح، حيث استمرت ثلاثة شهور بدأت من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو واختتمت يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس بمشاركة 1870 طالبا وطالبة، وفي نهاية الدورة تم إطلاق اختبار لقياس إنجاز الطلاب، وقد تم رصد إنجاز 3100 جزء قرآني حققها الطلاب خلال الدورة الصيفية المباركة.



وأضاف أن هذه الدورة تميزت بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي أكسبت الطلبة الفائدة القرآنية والتربوية، وقد تم عقدها عن بعد من خلال برامج التواصل الاجتماعي حسب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع.



وبين الفارسي أن عدد الحلقات القرآنية بلغ 103 حلقات موزعة على 9 فئات لتناسب كافة الأعمار، وتضمنت الدورة برنامجا تربويا وترفيهيا متميزا موجها للطلبة والطالبات، وقد تم إعداد المواد التربوية المناسبة للبرنامج وتكليف المحاضرين التربويين المتخصصين بتقديمها لشغل أوقات أبنائنا الطلاب بالنافع والمفيد.



وأشار إلى أن برنامج الدورة اشتمل على عدة لقاءات ترفيهية تساعد الطلاب على تجاوز ظاهرة الملل في التعليم عن بعد من خلال المسابقات المتنوعة وفقرات اكتشاف المواهب والألعاب الحركية والذهنية.